Julión Álvarez habló sobre el impacto emocional que le provocó la cancelación de su visa de trabajo estadounidense, situación que también afectó sus compromisos profesionales.

En entrevista con Billboard, Julión Álvarez reconoció que el problema le quita el sueño y le baja “un poquito la moral”, aunque busca seguir adelante.

El cantante recordó que la situación provocó la cancelación de su presentación en Arlington, Texas, y aseguró que intenta aceptar aquello que considera fuera de su control.

¿Cómo afectó a Julión Álvarez la cancelación de su visa de Estados Unidos?

Julión Álvarez explicó que la cancelación de su visa de Estados Unidos le genera preocupación, pero decidió no desgastarse ante circunstancias que, según señaló, no están en sus manos.

El intérprete de regional mexicano también recordó que la cancelación de su visa obligó a suspender compromisos profesionales previamente contemplados en Estados Unidos.

Julión Álvarez (Los pasos de Julión / FB)

Entre ellos estuvo el concierto programado para el 24 de mayo de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, que tenía localidades agotadas.

El 23 de mayo de 2025, Estados Unidos canceló la visa de trabajo de Julión Álvarez y miembros de su equipo, afectando sus planes profesionales.

El cantante ya había enfrentado dificultades en ese país, luego de que en 2017 fuera incluido en una lista de la OFAC por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Julión Álvarez negó aquellas acusaciones y fue retirado de la lista de la OFAC en 2022, lo que posteriormente permitió retomar actividades profesionales estadounidenses.

En abril de 2025, el cantante se presentó en el SoFi Stadium de Inglewood, California, antes de enfrentar nuevamente restricciones que afectaron su actividad profesional.