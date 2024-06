Tania Rincón -de 37 años de edad- “quería llamar la atención”, aseguró Manelyk González tras anécdota que contó la presentadora de televisión.

Fue finales de mayo cuando Tania Rincón asistió como invitada al espacio “Maca a las 9″, un programa de YouTube en el que exhibió a Manelyk González.

Esto porque al parecer la ex Acapulco Shore le habría dicho durante un programa en vivo que quería su puesto en el matutino Hoy.

Por lo que mencionó Tania Rincón, el momento le generó incomodidad, pues no supo qué responderle a Manelyk González, de 35 años de edad.

Una anécdota que generó polémica en torno a la influencer, quien ya salió a decir su opinión al respecto.

Manelyk González fue cuestionada en torno a las declaraciones que Tania Rincón soltó en días pasados.

Fiel a su estilo y personalidad, la influencer mencionó que de seguro la presentadora solo “quería llamar la atención”.

Alegando que todo lo que dijo a lo largo de la entrevista fue completamente irrelevante.

Y que, por el contrario, lo único que generó impacto fue cuando habló de ella y la anécdota en la que supuestamente le quería quitar el trabajo en Hoy.

“Ahí sí la verdad es que se pasaron porque yo no sé si ella quería llamar la atención o quería algo para que el podcast en el que estuvo sonara. Porque no vi nada que sonara de lo que dijo ella hasta que habló de mí”.

Del mismo modo, Manelyk González aseguró que el comentario que hizo a Tania Rincón fue tomado de la peor manera posible.

Defendiendo que lo dijo como una broma y nada más, por lo que se tomó el tiempo para despreocupar a Tania Rincón.

Pues mencionó que, si bien le gustaría conducir un programa en el futuro, por el momento su personalidad no se lo permitiría.

Esto ya que su estilo de vida es demasiado movido y no se ve a ella misma estando al frente de un programa toda la semana como Tania Rincón:

“Yo no podría estar en este momento de mi vida en un programa de lunes a viernes, no va conmigo y los proyectos que a mí me gustan son de dos o tres meses y otra cosa. Entonces ni siquiera es mi estilo de vida”.

Manelyk Gonzále