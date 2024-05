¿Pato Levy ya no quería vivir? Confesó que cuando estaba muy mal de salud le pidió a su hermana Mariana Levy y a su mamá, Talina Fernández, que se lo llevaran.

Pese a la petición de Patricio Levy -de 53 años de edad- Talina Fernández le mostró desde ‘el más allá' que seguía con él y de repente su vida empezó a cambiar.

Cabe recordar que desde octubre del 2023, Pato Levy empezó a mostrar problemas cardíacos que han mermado su salud.

Pato Levy confesó que su salud se vio tan afectada por su arritmia cardíaca, que en algún momento pensó que iba a morir.

En sus momentos más complicados, Pato Levy reveló que su mamá Talina Fernández -quién murió en junio del 2023- se hizo más presente que nunca.

Incluso, Talina Fernández le había mandado un mensaje a Pato Levy desde ‘el más allá' a través de una médium.

A 19 años de la muerte de Mariana Levy, Pato Levy decidió recordarla el 22 de abril en el que sería su cumpleaños número 58.

Tras el mensaje que compartió en la cuenta de Instagram de Talina Fernández, Pato Levy concedió una entrevista a Ventaneando donde habló sobre los difíciles momentos que ha vivido.

Y es que su salud se vio tan mermada que le pidió a su hermana Mariana Levy y a su mamá, Talina Fernández, que se lo llevaran a su lado.

Pato Levy señaló que en algún momento sintió que se iba a morir por la arritmia cardíaca que padece, por lo que no dudó en comunicarse con su hermana y mamá.

“Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, la que ellas me quisieran dar”

En su conversación, Pato Levy destacó que lo único que pedía era no tener una agonía y morir de manera rápida.

“Yo lo único que le pedía al cosmos, mi madre y el señor viéndome tan mal es ‘oye no seas gacho, si me voy a ir que sea rapidito cabrón’, yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama conectado a aparatos”

Pato Levy