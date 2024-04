A Shakira le avergüenza su música vieja y acepta que su voz era “demasiado exagerada”, pero sus fans opinan lo contrario.

Desde su divorcio de Gerard Piqué, Shakira -de 47 años de edad- ha tratado de llevar su proceso de sanción a través de sus canciones.

Sin embargo, la cantante siente que su voz ha evolucionado y no le agrada su música del pasado, incluso siente algo de ‘cringe’ al escucharla.

¿Y Antología? Shakira acepta que su voz era exagerada en sus inicios

Shakira se volvió tendencia por revelar que no le gustó Barbie y la han tachado de hipócrita, pues la película ha sido considerada como una revelación feminista.

Ahora, Shakira le echa “más sal a la herida” al decir que sus canciones del pasado le avergüenzan, pues su voz era muy fingida.

Shakira (Agencia México )

La cantante colombiana acudió al programa de YouTube, First we Feast, para promocionar su álbum “Las mujeres no lloran” y se sinceró de más.

Shakira habló de la evolución de su voz a través de los años y confesó que canciones como “Suerte” le causan vergüenza.

“Era demasiado exagerada, como muy barroco ¿sabes?, demasiado Shakira” Shakira

A pesar de que muchos fans han manifestado que prefieren su música del pasado, Shakira está muy feliz con sus canciones actuales, las cuales siente que son más auténticas.

La voz de Shakira ha cambiado radicalmente con el tiempo y ella está encantada con los resultados actuales.

Shakira (@shakira / Instagram )

La voz de Shakira evolucionó gracias a su madurez como mujer

Shakira asegura que después de sus 2 embarazos, su voz se volvió más grave y completa.

Además, se siente una mujer más madura y esto la ha llevado a tomar mejores decisiones, incluyendo la forma de actuar en su carrera.

“Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave y completa. Además, mis elecciones son más maduras porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también” Shakira

Shakira (Agencia México)

El actual sencillo de Shakira se llama “Puntería”, una colaboración con Cardi B -de 31 años de edad- donde habla un “nuevo amor”.

Shakira considera que tiene un estilo más natural en su actual álbum y después de varias canciones de desamor, “Puntería” marca un nuevo comienzo en todos los aspectos de su vida.

Canciones como “Ojos así” y “Antología” hicieron mundialmente conocida a Shakira, pero a pesar de eso, ella está más feliz con sus nuevas canciones y se siente plena musicalmente.