Una declaración de Saoirse Ronan se vuelve viral por dejar callados a Paul Mescal y Eddie Redmayne en plena entrevista.

El nombre de Saoirse Ronan -de 30 años de edad- se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se viralizó un comentario sobre lo que viven las mujeres.

Y es que un simple comentario sobre la defensa personal y la situación de las mujeres habría dejado callados a Paul Mescal -de 28 años de edad- y Eddie Redmayne.

Minutos antes del comentario de Saoirse Ronan, Paul Mescal y Eddie Redmayne -de 42 años de edad- se habían estado burlando de la situación.

Por lo que al escuchar que no se trataba de un tema gracioso, Paul Mescal y Eddie Redmayne no supieron que decir.

Esto es lo que dijo Saoirse Ronan que dejó callados a Eddie Redmayne y Paul Mescal

Saoirse Ronan, Denzel Washington, Eddie Redmayne y Paul Mescal estuvieron de invitados en el programa británico The Graham Norton Show el viernes 25 de octubre.

The Graham Norton Show es un reconocido programa donde los famosos se suelen abrir y compartir anécdotas divertidas que han vivido.

Saoirse Ronan, Denzel Washington, Eddie Redmayne y Paul Mescal (Tomada de video)

Sin embargo, en esta ocasión un fragmento del programa se viralizó, pero no por lo divertido sino porque Saoirse Ronan dejó callados a Paul Mescal y Eddie Redmayne.

Todo sucedió cuando Eddie Redmayne habló sobre lo que aprendió en las clases de defensa personal que tomó como parte de la preparación para el papel de asesino que hace en The Day of the Jackal.

Eddie Redmayne señaló que aprendió a usar el móvil como arma para defenderse de un atacante e incluso hizo el gesto como su apuñalara a alguien en la yugular.

“Como cómo puedes usar tu teléfono si alguien te está atacando” (sic) Eddie Redmayne

Paul Mescal no dudó en burlarse de la situación al señalar que quién pensaría en usar el móvil cuando alguien te ataca.

“¿Quién va a pensar en eso? Si alguien me ataca, no voy a decir ¡teléfono!” Paul Mescal

Paul Mescal y Eddie Redmayne bromearon con la situación mientras los asistentes se reían.

Incluso Paul Mescal fingió que hablaba por teléfono y después hizo como si atacara a alguien.

“Lo siento mamá, un segundo... ¡bang!” Paul Mescal

Eddie Redmayne siguió con la broma y destacó: “Es muy buen punto”.

De manera contundente Saoirse Ronan tomó la palabra y señaló que es algo que las mujeres tienen que pensar todo el tiempo.

“Eso es lo que las chicas tienen que pensar todo el tiempo” Saoirse Ronan

Los rostros de Eddie Redmayne y Paul Mescal de inmediato cambiaron y no pudieron decir nada ante las palabras de Saoirse Ronan.

Por su parte Saoirse Ronan recibió los aplausos del público cuando cuestionó si era verdad lo que estaba diciendo.

“¿Verdad, chicas?” Saoirse Ronan

Paul Mescal bromeando sobre la idea de usar su teléfono cuando alguien lo ataca.



*Los hombres ríen*



Saoirse Ronan: "Eso es en lo que las chicas tienen que pensar todo el tiempo".



*Silencio incómodo*

Usuarios aplauden a Saoirse Ronan por dejar callados a Eddie Redmayne y Paul Mescal

El comentario de Saoirse Ronan y la reacción de Eddie Redmayne y Paul Mescal de inmediato se viralizaron en las redes sociales.

Y es que Saoirse Ronan ha sido muy aplaudida en redes sociales por su respuesta y visibilizar un problema real de las mujeres.

Ya que mientras que Eddie Redmayne y Paul Mescal se burlaban de una situación, Saoirse Ronan visibilizó un problema real que se vive en muchos países.

“Saoirse Ronan silenciando a hombres, nos encanta verlo”, “Eso es, madre”, “Lo que más me enojó es que Saoirse Ronan, la única mujer en el panel, tuvo que casi pelear para hacer su punto entre un grupo de hombres riendo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Otros usuarios lamentaron que Saoirse Ronan expuso como siguen los hombres sin darse cuenta de su privilegio.

“Esto resume en pocas palabras la ignorancia de los hombres sobre el privilegio masculino”, “Los hombres necesitan que les recuerden lo que significa ser mujer para que puedan reconocer su privilegio”, “El silencio que siguió a su comentario lo dice todo”, señalaron algunos usuarios.