Remmy Valenzuela agradece apoyo de fans y colegas tras denuncias de violencia

Remmy Valenzuela está retomando su presencia en redes, a tres meses de haber sido denunciado por presuntamente haber golpeado de forma brutal a su primo y a la novia de este.

Así, el fin de semana Remmy Valenzuela volvió a publicar una foto en su cuenta de Instagram, donde aparece posando de lo más contento junto a su acordeón.

A un día de ello, Remmy Valenzuela volvió a la mencionada plataforma para manifestarse sobre la problemática familiar que lo ha tenido alejado de los escenarios.

A través de sus historias en Instagram, Remmy Valenzuela publicó un mensaje en el que agradeció a sus fans por el apoyo que le han expresado en los últimos meses.

“Muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos los que me brindan su apoyo y me mandan tantas bendiciones 🙏 Gracias de corazón a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz”

Remmy Valenzuela