Raúl Araiza ya entendió todo y revela cuál es el truco para durar con una novia; está encantando con su nueva pareja.

Tras varios meses de soltería, Raúl Araiza -de 59 años de edad- ya tiene novia y se llama Melba.

El conductor lleva 4 meses con su novia, pero en poco tiempo ha logrado tener una relación estable y muy feliz.

Tras su ruptura con Margarita Vega en 2022, Raúl Araiza estuvo soltero por muchos meses y todo indica que por fin encontró el amor.

Raúl Araiza lleva 4 meses de noviazgo con una mujer llamada Melba, a quien le gusta presumir en redes sociales.

El conductor confesó a De Primera Mano que su relación va de maravillas y se encuentra muy feliz junto a Melba.

Raúl Araiza expresó que gracias a que cada quien vive en su casa y suelen verse esporádicamente, su noviazgo ha funcionado muy bien.

“Es lo que yo necesitaba, alguien que trabaje mucho, porque to también estoy muy ocupado y que no me reclame, hacemos vida de pareja, pero con mucha paz”

Raúl Araiza