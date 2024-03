El conductor Raúl Araiza -de 59 años de edad- ya dejó claras instrucciones de cómo quiere morir y dónde esparcir sus cenizas.

Y es que luego de que su amigo Nicandro Díaz muriera a los 60 años de edad, Raúl Araiza es más consciente de su vida.

Por lo que durante un encuentro con la prensa, Raúl Araiza aseguró ya haber hablado del tema con su familia.

Durante un encuentro con la prensa, Raúl Araiza reveló que ya dejó claras instrucciones de cómo quiere morir y dónde esparcir sus cenizas.

Y es que, de acuerdo con Raúl Araiza, luego de la muerte de su amigo Nicandro Díaz, él y otros amigos se habrían puesto a pensar en el tema.

Por lo que el conductor del programa de Hoy dijo haberles pedido a su mamá y hermanas que no lo conecten a ninguna máquina que alargue su vida.

En caso de algún accidente o padecimiento, el también actor espera que no lo dejen con soportes vitales.

En cuanto a sus cenizas, porque le gustaría ser incinerado, quiere que las avienten al mar, como las de su papá, Raúl Araiza Cadena.

Quien murió en enero del 2013 a causa de un cáncer de páncreas.

“Les he dicho, a mí no me dejen conectado, a mí aviéntenme al mar, a mí no me dejen encerrado”

Raúl Araiza