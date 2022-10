Lidia Ávila dedicó un tierno mensaje a su hermano Mónico Ávila, quien también fue recordado en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar.

La cantante, de 43 años de edad, compartió hace unos días la triste noticia de la muerte de su hermano, a quien describió como un compañeros incondicional.

Recientemente publicó una historia en Instagram, donde contó una anécdota junto a Mónico Ávila.

“Ese día era navidad, tres meses después de perder a Sophie, me acuerdo que me arregle mucho para esconder mi dolor. Terminé tirada en el piso llorando a mares y tú estabas ahí llorando conmigo, no puedo creer que ya no estés aquí gordito mío, te amo”

Lidia Ávila