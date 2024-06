Gena Rowlands, la actriz que le da vida a Allie en The Notebook tiene Alzheimer en la vida real, tal como le pasa a la protagonista en su papel veterano del film romántico.

Vaya que la noticia de que Gena Rowlands tenga Alzheimer causa demasiado impacto, pues esta demencia coincide con su recordado papel en The Notebook.

Pero ¿Quién es Gena Rowlands? Te compartimos los siguientes datos sobre la actriz de The Notebook:

Gena Rowlands recordaba su actuación en The Notebook con dureza, pues su madre también tuvo Alzheimer

Gena Rowlands, actriz. (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Quién es Gena Rowlands, la actriz de The Notebook que tiene Alzheimer en la vida real?

Gena Rowlands es conocida por su papel de Allie en The Notebook, pero tiene casi 70 años de trayectoria en el mundo de la actuación.

Virginia Cathryn Rowlands es el nombre de pila de Gena Rowlands, la actriz nacida en Wisconsin, quien forma parte de las actrices de la Época del cine de oro en Hollywood.

Por su talento en la actuación, Gena Rowlands fue ganadora de dos Globos de Oro y dos Premios Emmy, sin embargo nunca ganó un Premio Oscar, aunque sí fue nominada en dos ocasiones.

Como si se tratara de un premio de consolación, durante los Oscar de le dio -en 2015- un premio honorífico por su trayectoria en el cine.

Los personajes con los que más era identificada Gena Rowlands, era con aquellos de carácter fuerte, y mentalidades inestables, pero perseverantes.

La madre de Gena Rowlands, Lady Rowlands se dedicaba a la pintura, pero tiempo después decidió volverse actriz.

El padre de Gena Rowlands fue Edwin Myrwyn Rowlands, un banquero y legislador.

La actriz tiene un hermano de nombre David Rowlands.

¿Qué edad tiene Gena Rowlands?

Gena Rowlands tiene 94 años de edad, pues nació el 19 de junio de 1930.

¿Quién es el esposo de Gena Rowlands?

El esposo de Gena Rowlands fue John Cassavetes, con quien estuvo casada desde 1954 hasta el día de la muerte del director de cine.

Gena Rowland con su esposo John Cassavetes. (Wikipedia)

¿Qué signo zodiacal es Gena Rowlands?

Gena Rowlands es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 19 de junio

Gena Rowlands, actriz. (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Cuántos hijos tiene Gena Rowlands?

Gena Rowlands junto con John Cassavetes tuvieron tres hijos:

Nick Cassavetes

Alexandra Cassavetes

Zoe R. Cassavetes

De ello, es Nick el que se dedicó al cine como actor, pero más hacia la dirección de películas

¿Qué estudió Gena Rowlands?

Gena Rowlands estudió en la Universidad de Wisconsin por tres años.

Más tarde estudió Interpretación en la Academia Estadounidense de Arte Dramático

¿En qué ha trabajado Gena Rowlands?

Gena Rowlands comenzó por actuar en compañías de teatro y en el Provicetown Playhouse, luego debutó en Broadway en la obra The Seven Year Itch, puesta en escena donde realizó una gira.

Aunque Gena Rowlands se dedicó un tiempo al teatro, también tuvo grandes proyectos en cine y televisión, tales como:

Los valientes andan rolos

The Spiral Road

A Child is waiting

Faces

Minnie and Moskowitz

Gloria

Tempestad

The Islanders

Target: The corruptors

Peyton Place

A woman under the influence

Noche de estreno

Hallmark Hall of Fame

An early frost

Crazy in love

The color of love: Jacey’s Story

What if god were the sun?

Monk

NCIS

Hysterical Blindness

The Notebook

Gena Rowlands participó, en su mayoría, en las películas dirigidas por su esposo, pero también por su hijo Nick Cassavetes, como The Notebook.

¿Cuáles son las polémicas de Gena Rowlands?

Gena Rowlands no tiene polémicas conocidas

The Notebook es la clásica película romántica que tuviste que haber visto al menos una vez en tu vida, misma que está cumpliendo 20 años de estreno, con Gena Rowlands como la protagonista veterana.

Pero en el marco de la celebración a esta romántica película, surgió la noticia de que Gena Rowlands, quien hace el papel de Allie, tiene Alzheimer en la vida real, tal como su personaje en The Notebook.

Noah y Allie en The Notebook. (Especial)

En una entrevista dada por su hijo Nick Cassavetes, el actor y director de cine, compartió que Gena Rowlands vive con Alzheimer desde hace cinco años.

Cassavetes no pudo ocultar la curiosidad que le dio el saber que su madre, a quien eligió para Allie, pues él dirigió The Notebook, haya tenido un personaje con Alzheimer y ahora sea ella quien lo viva.

Incluso reveló que para el papel de Allie, junto con Gena Rowlands estuvieron investigando al respecto del Alzheimer, pues deseaban que su papel tuviera autenticidad ante esta demencia.

El hijo de Gena Rowlands detalló esta etapa del Alzheimer de la actriz como “una locura”, debido que ahora le toca vivirlo en carne propia luego de que lo actuó en The Notebook.

Gena Rowlands, actriz. (Dick Strobel / AP)

Gena Rowlands recordaba su actuación en The Notebook con dureza, pues su madre también tuvo Alzheimer

El hijo de Gena Rowlands reveló que su madre tiene Alzheimer tal como su personaje de Allie en The Notebook, y es que la propia actriz tenía conocimiento de que esto podría pasarle.

Al estreno de The Notebook, Gena Rowlands reveló los sentimientos encontrados que tuvo al hacer a Allie, pues detalló que Lady Rowlands -su madre- tuvo el padecimiento de Alzheimer.

De modo que tanto Gena Rowlands como Nick Cassevetes ya estaban allegados a lo que era el Alzheimer.

Pero sin duda, Gena Rowlands dejó claro en aquel momento que de no ser por su hijo, que fue director en The Notebook, tal vez no hubiera podido hacer el papel de Allie, pues le fue muy duro.

La genética habría sido el camino para el que Gena Rowlands haya sido diagnosticada con Alzheimer desde sus 89 años de edad.

Con información de EW y Wikipedia