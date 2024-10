Diego Monroy es el nuevo novio de Karol Sevilla; es futbolista y tiene bastante enamorada a la cantante y actriz.

Karol Sevilla -de 33 años de edad- encontró el amor y asegura que se encuentra muy feliz a lado de su nueva pareja, quien es un jugador del Club América.

La cantante confirmó su relación con Diego Monroy, con quien la captaron recientemente dándole un regalo especial en su camerino.

Cabe destacar que Karol Sevilla estuvo envuelta en controversia por su vida amorosa.

Pues se dijo mucho sobre la ruptura de su noviazgo con Emilio Osorio y enfrentó rumores de romance con Mario Bautista.

Karol Sevilla ha confirmado su relación con el jugador del Club América, Diego Monroy.

Lo que ha generado diversos comentarios en las redes sociales y muchos quieren saber de la carrera de su nuevo novio.

Diego Monroy es un futbolista mexicano que se desempeña como delantero en la Sub-23 del Club América.

Hasta el momento, ha participado en 7 partidos en la Apertura 2024, logrando su primer gol en la Jornada 11.

Sin embargo, en todos los partidos ha entrado como suplente, ya que no tiene el puesto de titular.

Diego Monroy se ha formado con las Águilas desde la categoría Sub-20, siendo hasta este torneo cuando por fin ha tenido mayor actividad.

El joven futbolista cuenta con 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram y comparte toda la admiración que tiene por su equipo.

Diedro Monroy nació un 25 de abril de 2004, por lo que el nuevo novio de Karol Sevilla tiene 20 años de edad.

El futbolista Diego Monroy se convirtió en tendencia junto a la cantante Karol Sevilla, luego de que confirmaran su relación sentimental.

Diego Monroy pertenece al signo zodiacal Tauro, y su elemento es tierra.

Por el momento, Diego Monroy no tiene hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Diego Monroy.

Diego Monroy se ha dedicado completamente al mundo del deporte, convirtiéndose en delantero en la Sub-23 del Club América.

Utiliza el número 206 en la espalda y no ha sido llamado a las categorías inferiores de la Selección Mexicana.

Además, ha colaborado con la marca de tenis Adidas.

Todo parece indicar que Karol Sevilla se está dando una nueva oportunidad en el amor con el jugador del América, Diego Monroy.

Pues la artista no pudo ocultar su nuevo noviazgo ante las cámaras de Hoy luego de que Diego Monroy le llevara un romántico regalo.

Esto sucedió cuando la conductora Andrea Escalona entró en el camerino de Karol Sevilla para entregarle unas hermosas flores.

Karol Sevilla de inmediato se puso nerviosa por el bonito presente, explicando que eran parte de un “fan”.

Luego de esto, Karol Sevilla confirmó su noviazgo con Diego Monroy:

“Por primera vez en mi vida encontré a una persona que me suma y no me resta y es un caballero”

Karol Sevilla