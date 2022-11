El comediante regio Iván Fematt, conocido como ‘La Mole’ se encuentra hospitalizado, lo que levantó sorpresa entre sus seguidores.

‘La Mole’ de 40 años de edad, compartió ayer 15 de noviembre, que se encuentra hospitalizado y hasta recibió la visita de Adrián Marcelo.

Su estado de salud ha desatado dudas entre sus seguidores, pues aunque ‘La Mole’ está haciendo contenido desde el hospital, no está siendo muy claro qué le pasa.

‘La Mole’, el comediante mexicano nacido en Monterrey, compartió que desde ayer 15 de noviembre, se encuentra hospitalizado.

Con un par de selfies en su cuenta de Instagram, Iván Fematt reveló que aunque se encuentra “bien” está en el hospital.

Lo que el comediante publicó encendió las alarmas, esto pese a que sigue compartiendo contenido en sus historias de Instagram.

Y es que no solo se mostró en la camilla, sino que enseñó que le están colocando al menos cuatro medicamentos intravenosos, pero ¿qué tiene?

‘La Mole’ no ha sido claro con qué es lo que le pasó que lo llevó al hospital, pues hasta el momento solo ha declarado que tuvo “inconvenientes” y “la máquina se cansó”.

Sin embargo, entre los medicamentos que ‘La Mole’ compartió se puede ver Ciprofloxacino intravenoso, mismo que es un antibiótico que trata infecciones como:

Pero el comediante no ha aclarado qué es lo que lo llevó a irse al hospital, aunque algunos de sus amigos explicaron que trabaja demasiado.

El comediante ‘La Mole’ está hospitalizado y aunque tiene un día internado, solo ha mostrado que recibió la visita de su amigo Adrián Marcelo de 32 años de edad.

Pese a que está internado, ‘La Mole’ demostró que su ánimo no decae, pues enseñó que aún estando en camilla bromea con su visita sobre lo que lo llevó a estar internado.

“ La Mole: Oye ¿me vas a pagar la operación de las chichis?

Adrián Marcelo: No, no ya chequé en recepción y no las costeamos”.

Conversación entre Adrián Marcelo y La Mole.