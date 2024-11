Te decimos que le pasó a Anton Yelchin, el actor que murió al los 27 años de edad en un trágico accidente.

Y es que a 8 años de su muerte, el papá de Anton Yelchin, Viktor Yelchin -de 75 años de edad- habló del documental ‘Love, Antosha’.

El documental sobre la vida del actor se estrenó durante el 2019 en el Festival de Cine de Sundance.

Sin embargo, no fue sino hasta ahora que el papá de Anton Yelchin ahondó en los motivos para lanzar el documental de su hijo fallecido.

Durante junio de 2016 se dio a conocer que el actor Anton Yelchin había muerto a los 27 años de edad en un trágico accidente.

De acuerdo con varios medios, Anton Yelchin murió cuando su jeep todoterreno rodó cuesta abajo y las heridas le provocaran una asfixia traumática.

La muerte del llamado “niño mimado” de Hollywood fue lamentada por muchos, por lo que tres años más tarde se estrenó el documental sobre su vida ‘Love, Antosha’.

‘Love, Antosha’ estuvo a cargo de los padres de Anton Yelchin y se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Sundance.

Y a 8 años de la muerte del actor, su papá habló sobre el documental y las decisiones que se tomaron para honrar la memoria del actor.

Pues señaló que a pesar de que papá y la madre de Anton Yelchin dijeron estar devastados, el actor Jon Voight -de 85 años de edad- los instó a hacer más por su hijo.

“Le dijimos ‘no vemos ninguna razón para vivir más porque nuestra vida ya se acabó’. (...) Y él me dijo ‘no, no, no, no, no, tienes que hacer muchas cosas por Anton’. Una de las cosas es hacer un documental sobre él”.

Viktor Yelchin