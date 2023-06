La pelea entre Edwin Luna y su expareja Erika Monclova continúa, mientras que ella lo tacha de ser un padre ausente e incluso lo acusa de haber usado a su hijo para entrar a Estados Unidos , el cantante de La Trakalosa de Monterrey, da el tema por cerrado.

Esto porque Edwin Luna no desea gastar su tiempo en desmentir dichos de Erika Monclova, de edad desconocida, hasta que sus abogados le indiquen cuándo y de qué hablar.

Sin embargo, sin mencionar si le parece poco o mucho lo que da en concepto de manutención, Edwin Luna, de 35 años de edad, asegura no haber usado a su hijo , de 10 años de edad, como su primera esposa acusa.

Edwin Luna y Erika Monclova (Especial )

Edwin Luna aclara si usó o no a su hijo

Subrayando que su papá fue quien le puso su primer escalón para adentrarse a la escena musical ya que lo acompañaba a cantar, Edwin Luna recuerda que él ya tenía una carrera antes de que naciera su hijo y por tanto iba de gira a Estados Unidos.

Lo que significa que no, Edwin Luna no usó a su hijo Miguel para entrar a Estados Unidos, donde tampoco lo tenían vetado.

“Desde chiquito he tenido visa, he ido a Estado Unidos, ya hacía giras yo mucho antes de que naciera mi hijo, cuando estuve con Grupo Liberación tenía entre 6 y 17 años, creo que no hay más pruebas que esa”, destaca el ahora esposo de Kimberly Flores, de 34 años de edad.

Edwin Luna decide alejarse de su hijo

Asimismo, Edwin Luna revela haber decidido separarse de su hijo Miguel debido a la pelea que tiene con Erika Monclova, ya que éste es el más perjudicado.

No obstante, ahora que sabe que su expareja tiene intenciones de lanzarlo como cantante, no descarta que Erika Monclova quiera llamar la atención de mala manera para impulsar su carrera, lo cual no condena.

Por lo que asegura, lo apoyara en lo pueda y si él así lo desea. Todo sea por el bien de su hijo.