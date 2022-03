Pascacio López violó a Sarah Nichols 2 días después de conocerla

Pascacio López violó a Sarah Nichols dos días después de conocerla. Así lo reveló la propia actriz, en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

Sarah Nichols contó que conoció a Pascacio López desde el primer día de grabaciones de la serie ‘Guerra de Vecinos’, de Netflix.

Pascacio López se habría aprovechado de la invitación para abusar sexualmente de Sarah Nichols a menos de una semana de haberse conocido, según comentó la actriz:

Pese a la traumática experiencia, Sarah Nichols dijo que prefirió callar y seguir con su trabajo en la serie, pretendiendo que la violación no había ocurrido:

“Ingenuamente creí ‘puedo fingir que no pasó nada, bloquearme yo’, no solo ante los demás, yo puedo como encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás y ahorita yo me tengo que enfocar en trabajar porque lo peor que me puede pasar es que encima de todo me destroce mi carrera que tanto me he esforzado por ir creando”

Sarah Nichols