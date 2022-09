La participación de Paco de Miguel en La Academia generó mucha polémica por la reacción de Lolita Cortés, quien lo ignoró completamente. Ahora el tiktoker cuenta que se arrepiente de haber participado en el programa y esta es la razón.

Todo inició en la final de La Academia, cuando Paco de Miguel y William Valdés realizaron la entrega de los premios de TikTok para los alumnos.

Según Pablo Chagra, el tiktoker no acudió al ensayo y solo le entregaron un guión. Por su parte, Lolita Cortés menciona que ella no sabía quién era Paco de Miguel y ni se lo presentaron.

Al final el influencer terminó ignorado por Lolita Cortés y las redes sociales aplaudieron su actitud, pues la comedia de Paco de Miguel suele ser criticada constantemente.

El también comediante de 21 años, acudió al programa Desde el cerro de la Silla de Franco Escamilla y habló de su experiencia en La Academia.

Lo cuestionaron sobre por qué había aceptado participar en La Academia: “Porque me gustaba ese programa, lo veía, domingo familiar, siempre era votar, teníamos a nuestros favoritos”.

Mencionó que TikTok planeaba darle premios a los alumnos, pero él los describió como categorías tontas.

“Querían dárselos a los integrantes de la casa en categorías muy tontas: el más dramático, el más chismoso. Entonces, me invitan, me mandan un guión el cual revisé muy al chingadazo (...) Dije: ‘esto puede funcionar, no me espero mayor reacción de la gente’”

Paco de Miguel