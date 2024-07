Timothée Chalamet se perfilaría en los Premios Oscar 2025, pues lograría nominación gracias a A Complete Unknown.

Aún no termina el año y ni se han estrenado todas las películas, pero las predicciones a los Premios Oscar 2025 están ya a la orden.

Tanto que el nombre de Timothée Chalamet aparece ya en la lista de los posibles nominados a los Premios Oscar 2025, aunque no es el único.

¿Cuándo sale A Complete Unknown? Timothée Chalamet protagoniza el primer tráiler (Searchlight Pictures )

Timothée Chalamet lograría su segunda nominación a Mejor Actor en los Premios Oscar 2025 por A Complete Unknown

A través de la revista The Variety, se ha asegurado que el actor Timothée Chalamet, de 28 años de edad, logrará estar entre los nominados a los Premios Oscar 2025.

Esto gracias a la película biopic, A Complete Unknown sobre la vida del cantautor Bob Dylan, de 83 años de edad.

Dicha posible nominación de Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2025 sería en una de las categorías principales, a la de Mejor Actor.

Nominación de Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2025 que representa la segunda ocasión en dicha categoría, después de la obtenida por el actor en la película Call Me By Your Name de 2018.

Timothée Chalamet no sería el único en las predicciones para los Premios Oscar 2025

En las predicciones de la revista The Variety, el actor Timothée Chalamet no sería el único en las posibilidades para los Premios Oscar 2025.

Por lo que ya hay una larga lista de actores que podrían obtener la nominación a Mejor Actor en los Premios Oscar 2025, tales como:

Paul Mescal de 28 años, por Gladiator II

Denzel Washington de 69 años, por Gladiator II

John David Washington de 40 años, The Piano Lesson

Ralph Fiennes de 61 años, por Conclave

Joaquín Phoenix de 49 años, por Joker: Folie à Deux

Colman Domingo de 54 años, por Sing Sing

Andrew Garfield de 40 años, por We Live in Time

Jesse Plemons de 36 años, por Kinds of Kindness

Elliott Heffernan -se desconoce su edad-, por Blitz

Ethan Herisse de 23 años, por Nickel Boys

Daniel Craig de 54 años, por Queer

Sebastian Stan de 41 años, por The Apprentice

Jude Law de 51 años, por Eden