Natalia Téllez tiene miedo de no caerle bien a su hija, Emilia, que nacerá en los primeros días de febrero.

Natalia Téllez está a pocos días de dar a luz y, con ello, los miedos y dudas han comenzado a apoderarse de ella.

En el programa más reciente de ‘Netas Divinas’, Natalia Téllez confesó que teme recibir el “karma” con su hija .

Natalia Téllez reveló cuál es su mayor temor al ser mamá.

Acompañada de sus amigas -Paola Rojas y Daniela Magún- Natalia Téllez confesó que tiene miedo de no caerle bien a su hija .

Pues, aunque sea “un miedo estúpido”, es una duda que Natalia Téllez ha tenido presente en las últimas semanas.

Natalia Téllez habló sobre los retos que ha vivido durante el embarazo, haciendo especial énfasis en los miedos.

Al respecto, la famosa dijo que le preocupa que su hija no se identifique con ella en el futuro.

“¿Y si yo no le caigo bien a mi hija? No de de niña, pero que llegue a crecer a ser una mujer que no se identifica conmigo. ¿Eso puede pasar, no?”

Natalia Téllez