El rumor de que Meryl Streep -de 74 años de edad- anda de novia con Martin Short -de 73 años de edad-salpicó a Selena Gómez y te decimos porqué.

Después de que se revelara lo que realmente le dijo Selena Gómez a Taylor Swift en los Globos de Oro 2024, ahora todo apunta al romance de Meryl Streep con Martin Short.

La química entre los actores durante los Globos de Oro 2024 y sus cercanas interacciones, dispararon las especulaciones sobre su relación sentimental.

Desde que Meryl Streep sorprendió al mundo al revelar que llevaba seis años separada de su esposo, Don Gummer, muchos de sus fans deseaban volver a verla enamorada.

Meryl Streep (Reuters)

¿Hay un romance entre Meryl Streep y Martin Short? Esto se sabe

Después de los Globos de Oro 2024, se dijo que Meryl Streep estaba saliendo con su compañero de reparto, Martin Short, de la serie Only Murders in the Building.

Y es que no fue una sorpresa cuando vieron la gran química de Meryl Streep y Martin Short en la pantalla.

Cabe destacar que Selena Gémez -de 31 años de edad- lleva trabajando en la serie ‘Only Murders In The Building’ tres temporadas; en ella comparte créditos con Martin Short y Steve Martin.

Sin embargo, en la última temporada se incorporó al elenco la gran actriz Meryl Streep.

Por lo que Selena Gómez estuvo sentada en todo momento junto a los actores , y pudo notar que Meryl Streep y Martin Short lucían muy cómodos.

Se dice que, en realidad, lo que Selena Gómez le contó a Taylor Swift era el romance de Meryl Streep y Martin Short.

Hasta el momentos los actores no se han pronunciado a los rumores, pero es una realidad que Meryl Streep es una actriz que opta por resguardar su vida privada.

El representante de Martin Short se pronuncia a los rumores de romance con Meryl Streep

En medio de los rumores de un romance entre Meryl Streep y Martin Short, el actor se ha pronunciado a través de su representante y ha querido dejar claro cualquier tipo de rumor.

Aunque parecía una buena señal, el representante del actor se apresuró a negar y parar en seco los rumores.

Confirmó a la revista People que los actores “son muy buenos amigos, nada más”.

La realidad es que Meryl Streep y Martin Short tienen una amistad de muchos años pero, en su reciente trabajo juntos proyectaron tanta química, que se pensó que el amor había superado la ficción.