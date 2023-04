“Me escandaliza”: Paola Rojas ve abuso grave del Dalai Lama al besar a un niño y se muestra sorprendida que quieran sugerir que es una broma, pues no tiene nada de chistoso.

El pasado 9 de abril se viralizó un video en donde se puede ver al Dalai Lama de 87 años de edad, besar un niño en la boca y posteriormente pedirle que le “chupe la lengua”.

Las imágenes causaron indignación a nivel internacional y diversos usuarios, políticos, religiosos y artistas han reprochado la actitud del líder espiritual del budismo tibetano.

Tal fue el caso de Paola Rojas -de 46 años de edad- que a través de su cuenta de TikTok tachó como un “acto reprobable” las acciones del Dalai Lama.

Paola Rojas destacó el acto del Dalai Lama es un abuso en contra de un niño y se debe tratar de esa manera. Además señaló que al tratarse de un líder religioso se agravan su acciones.

“Que bese en la boca a un niño y que le pida que muerda su lengua, que chupe su lengua, me parece que es un abuso y que además es particularmente grave por tratarse de un líder religioso”

En su video compartido en TikTok, Paola Rojas puntualizó que este tipo de actos se potencializan ya que se trata de un líder religioso, ya que se tiene otro poder sobre las personas.

“Cuando se involucra la religión, no solo hablamos de respeto, si no de devoción. Cuando hay devoción se bajan las barreras y hay esta disposición de entregar sin límites”

Paola Rojas señaló que las acciones del Dalai Lama la escandalizaron porque se trata de un abuso a un menor de edad.

“Por eso los líderes religiosos tienen que ser especialmente cuidadosos y responsables con la forma en que se acercan a la gente en general y a los niños es particular, me parece un abuso y me escandaliza”

Paola Rojas