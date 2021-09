Con lágrimas, Mariana Rodríguez volvió a hablar sobre la muerte de su perrita ‘Pantera’, revelando que fue sometida a una autopsia.

Aunque dijo no tener los resultados definitivos, Mariana Rodríguez contó algunos datos, destacando que a pesar de lo mal que se encontraba, en sus últimos días se mostró feliz.

Asimismo, Mariana Rodríguez denunció la mala práxis de una veterinaria, cuyo diagnóstico minimizó los malestares de ‘Pantera’, evitando que recibiera la atención adecuada.

Mariana Rodríguez sigue muy afectada por la muerte de su mascota, por lo que al recibir un video de su mascota no pudo evitar volver a romper en llanto.

Así lo mostró en sus historias de Instagram, donde habló sobre la autopsia que le realizaron a la perrita, comentando que tardarán entre 15 y 20 los resultados finales.

Sin embargo, dijo que Jorge, el entrenador de ‘Pantera’, pudo atestiguar el procedimiento y le contó algunos detalles de todo lo que soportó en sus últimos momentos:

Ante ello, Mariana Rodríguez dijo que el entrenador considera que la muerte fue consecuencia del hemoparásito que tenía su perrita, heredado por su mamá.

Mariana Rodríguez consideró que la muerte de ‘Pantera’ podría haberse evitado, pues fue mal diagnosticada cuando la atendieron por primera vez.

Ello, debido a que su veterinario de cabecera no pudo atenderla y tuvo que acudir con otro, donde no le detectaron la anemia y sólo dijeron que tenía gases.

“El viernes, que fue el primer día que la vimos decaída, le hablé al veterinario Juan Carlos, pero no me la pudo atender..., entonces la llevé a un veterinario... que muchos de ustedes me han recomendado y actuaron pésimo. Ahí fue donde le hicieron el estudio de sangre y de haber sabido que tenía anemia, era para que la hubieran internado ahí, y su diagnóstico fue que tenía gases en el estómago, muy mal, muchos de ustedes me la recomendaron, no voy a mencionar el nombre, pero pésimo”

Mariana Rodríguez