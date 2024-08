Majo Aguilar fue excluida de la boda de Ángela Aguilar y se enteró del casamiento de su prima con Christian Nodal igual que nosotros.

La boda de Ángela Aguilar -de 20 años de edad- fue sorpresiva y hubo pocos invitados, incluso no fueron requeridos su hermano mayor y su prima.

Mientras Ángela Aguilar llegaba al altar con Christian Nodal -de 25 años de edad- Majo Aguilar cantaba el himno nacional en el juego de las estrellas en Estados Unidos.

Majo Aguilar revela que Ángela Aguilar no la invitó a su boda con Christian Nodal

Pocas personas fueron requeridas en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y Majo Aguilar no fue invitada.

Majo Aguilar -de 30 años de edad- se encontraba cantando en el juego de las estrellas entre la Liga Mx y la MLS, mientras Ángela Aguilar estaba en el altar.

Majo aguilar (Instagram/@majo_aguilar)

La joven cantante reveló a Despierta América, que ella no estaba enterada de la boda de Ángela Aguilar y no la invitaron: “No hubo comunicación, yo no sabía que se iban a casar la verdad”.

Majo Aguilar se enteró como todos de la boda de su prima, por las redes sociales y los medios de comunicación.

La cantante le desea a su prima y su ahora esposo Christian Nodal, que les vaya bien.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Ángela Aguilar Instagram @angela_aguilar_)

Majo Aguilar no ha hablado con Ángela Aguilar ¿Están distanciadas?

Debido a que ambas son cantantes y pertenecen a una familia de músicos, las comparaciones entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar siempre han existido.

Majo Aguilar ha dejado claro que no existe una rivalidad entre ella y su prima Ángela Aguilar, pues sus carrera son distintas.

Pero todo indica que las primas están distanciadas, pues además de que Majo Aguilar no fue invitada a la boda de Ángela Aguilar, llevan tiempo sin hablar.

Así lo dio a entender Majo Aguilar, quien dejó claro que no ha hablado con Ángela Aguilar y no quiere hablar del tema de su boda.

Además, descartó que en el futuro haya una colaboración con Ángela Aguilar o su esposo Christian Nodal, pues se nota que no está interesada.

Majo Aguilar fue cuestionada sobre si piensa en casarse pronto con su novio Gil Cerezo -de 45 años de edad- y ella explicó que no tiene prisa, lo que muchos aseguran que fue una indirecta para Ángela Aguilar.