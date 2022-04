Lisset “mete las manos al fuego” por Lisardo, el padre de su hija, ante las acusaciones de violencia doméstica que hizo en su contra Pamela Rodríguez, expareja del actor.

A finales de febrero, Pamela Rodríguez acusó que tras encararlo por una infidelidad, Lisardo reaccionó de forma violenta en contra de ella, impidiéndole salir de su casa.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Lisset, expareja de Lisardo, dijo que según su experiencia, el actor español ciertamente tiene un carácter fuerte, pero no es violento.

Ante ello, Lisset aseguró que mete las manos al fuego por Lisardo e incluso consideró que Pamela Rodríguez podría ser quien haya abusado de su ex:

Lisset también habló del tiempo en que Lisardo no pudo darle la manutención para su hija, asegurando que después de todo, no tuvo ninguna diferencia con él.

De hecho, Lisset presumió que su posible conflicto con Lisardo fue culpa de la prensa y el tratamiento “amarillista” que le dieron a la información:

“En este negocio desafortunadamente a veces tenemos y a veces no tenemos, y le tocó una época complicada a Lisardo, y la verdad es que yo lo dije sin el afán de que fuera una cosa amarillista, además, porque así lo manejaron de pronto, de ‘ay, no le da a Lisset’, no fue afán ni de pelea, no fue de reclamo ni nada, era la verdad, y ya todo está solucionado, arreglado y somos equipo y somos familia y siempre nos vamos a apoyar”

Lisset