Laura Zapata nuevamente se molestó cuando reporteros le preguntaron por Thalía, quien recientemente informó a sus seguidores haber sido diagnosticada con disgeusia.

Por lo que aseguró no hablará de su relación con Thalía e incluso de ella, pero Laura Zapata le desea pronta recuperación ya que perder el sentido del gusto debe ser terrible.

Así como revela si habrá reconciliación ahora que su hermana atraviesa por un mal momento y es que también se dice que está secuestrada por su esposo Tommy Mottola, de 75 años de edad.

Thalía (@thalia / Instagram)

Laura Zapata se enoja cuando le preguntan por Thalía

“No me importa. No me interesa hablar de este tema, tengo muchos temas que desarrollar, no me interesa”, dijo Laura Zapata cuando un reportero le preguntó su sentir sobre una posible Thalía maltratada por su esposo.

Por lo que al escuchar sus palabras, el hombre cambió su pregunta, quiso saber si Laura Zapata -de 67 años- continúa dolida con Thalía -de 52 años-.

Esto molestó más a la actriz quien enseguida aseguró que no está dolida debido a que cortó esa relación cuando entendió que le hacía daño: “Uno debe cuidarse el corazón, la cabeza”, sentenció.

Pero la prensa insistió, le hizo saber a Laura Zapata que Thalía sufre disgeusia y por ello sufre dolor de cabeza, ardor en la boca y constantemente tiene un sabor a metal.

Al escuchar esto, la villana de telenovelas no dudó en desearle a su hermana pronta recuperación, pero ninguna ayuda.

“Yo le pido a Dios que se mejore y que vuelva a tener el sentido del gusto. Yo creo que los seres humanos lo que tenemos que tener alerta y vivos son los sentidos, le deseo que pronto que lo recupere porque no nomas es el sentido del gusto en la lengua, imagina todo lo que abarca” Laura Zapata

Laura Zapata (Agencia México)

Incluso insinuó que algunas enfermedades son las nociones no resueltas.

Y finalmente descartó que la cantante y actriz esté siendo maltratada por su esposo Tommy Mottola: “Ella es mujer bastante fuerte que no creo que se permita estar secuestrada”, subrayó.

Laura Zapata revela si habrá reconciliación con Thalía

Tras desearle lo mejor a Thalía y descartar que sea una mujer maltratada por su esposo, Laura Zapata deja claro que no habrá reconciliación: “No, mi amor”, dijo cuando la cuestionaron al respecto.

Así como volvió a decir que no hablará de Thalía ya que es un tema que no le interesa ya que su vida y sus cosas son más importantes por lo que Laura Zapata reveló sus nuevos proyectos.

La actriz estrenará su capítulo en Casos de la vida real, así como el próximo mes grabará su participación en la tercera temporada de la serie Secretos de villana.