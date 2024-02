Luz Ramos, actriz de “El amor no tiene receta”, no puede borrar y tampoco cambiar lo que ocurrió hace seis años, hecho que involucra a su hermano y que fue difundido por diversos medios de comunicación.

En 2018, periódicos informaban sobre la muerte de una mujer a manos de su exnovio, asesinato cuyo protagonista es el hermano mayor de Luz Ramos, actriz de “El amor no tiene receta”.

Tragedia de la que se vuelve hablar ahora que se estrenó la nueva telenovela protagonizada por Claudia Martín -de 34 años-y Daniel Elbittar -de 44 años-.

Telenovela El Amor No Tiene Receta (elamornotienerecetaof / Instagram @elamornotienerecetaof)

Pero, ¿qué fue lo que llevó al hombre a cometer el asesinato que lo mantendrá 20 años en la cárcel?

La trágica historia de una actriz de “El amor no tiene receta” que llevó a su hermano a pasar 20 años en la cárcel

Luz Ramos, de “El amor no tiene receta”, cuyo nombre se popularizó tras haber protagonizado la serie no autorizada de la ya muerta Jenni Rivera, no se siente avergonzada por la acción de su hermano mayor.

La actriz de “El amor no tiene receta”, Luz Ramos, de 36 años de edad, lo confiesa, le duele, pero su hermano debe pagar por asesinar a su exnovia en vía pública.

Hace cuatro meses se dictó la sentencia que la familia de Ana (la mujer asesinada) esperaba: el agresor fue declarado culpable y pasará 20 años en prisión.

“Que tenga sentencia nos da mucha paz aunque duela”, dijo la actriz mexicana a la revista TV Notas, donde aclara que su hermano cometió el crimen por la esquizofrenia que padece.

Luz Ramos, actriz de "El amor no tiene receta" (@luzramos / Instagram)

Explica que su hermano, de 40 años de edad, no sabía que la padecía. Ésta la detonó su drogadicción en la cual se refugió porque no pudo con sus traumas derivados de una violación, el secuestro que sufrió y varias cosas que enfrentó a lo largo de su vida.

Por lo que hoy está ingresado en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, que es nada menos que un reclusorio especial para gente con situaciones mentales.

Luz Ramos teme por la vida de su hermano

Consciente de que su hermano es un hombre trastornado, Luz Ramos lamenta la situación que la afecta emocionalmente a ella y a su familia, así como confiesa tener miedo por su futuro.

Y es que desde hace seis años, Luz Ramos vive preocupada por la vida de hermano pues sabe de gente que se ha suicidado dentro del centro de rehabilitación.

“Confiamos en la Institución, en que él se tome el medicamento y se lo dejamos al destino”, subraya y asegura estará con él a la distancia.