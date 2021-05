A través de sus cuentas en redes sociales la modelo de 50 años, Naomi Campbell anunció que se convirtió en madre por primera vez.

Y es que en su cuenta oficial de Instagram, la supermodelo Naomi Campbell publicó una fotografía en donde aparece su bebé.

Este martes 18 de marzo, la modelo británica Naomi Campbell compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde anuncio que se había vuelto madre.

Y es que en esta publicación Naomi Campbell escribió lo afortunada que se sentía de tener a su bebé y de ahora ser madre.

Asimismo, esta publicación, la modelo la acompañó con una fotografía en donde aparecen los pies de la pequeña mientras su madre la carga.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, (…) no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor.”

Naomi Campbell