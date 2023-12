A meses de que se informara que Sergio Corona había estado delicado de salud, reapareció con oxígeno tras la muerte de Queta Lavat.

La muerte de Queta Lavat a los 94 años de edad, dejó al ambiente artístico de luto, y ante ello, Sergio Corona se pronunció por la lamentable noticia.

Lo que sorprendió fue que Sergio Corona de 95 años de edad, se mostró con oxígeno y muy nostálgico por la muerte de su amiga y colega.

A pesar de los problemas de salud que Sergio Corona tuvo hace unos meses, el primer actor ya está estrenando una nueva temporada de Como Dice El Dicho, aunque tenga que andar con oxígeno.

Luego de que se supiera que el actor fue retirado del set de Como Dice El Dicho por problemas de salud, reapareció en la entrega de los premios México en Tus Manos, pero con oxígeno.

Por primera vez, Sergio Corona fue claro hacia el problema de salud que tuvo en el pasado y el motivo por el que se tuvo que dejar ver con oxígeno. Además habló de su amiga Queta Lavat.

El actor compartió que esta sería una de las únicas ocasiones en que espera sea visto con oxígeno, apuntando a que no es por un problema de salud grave, sino como recomendación y para aprovechar cada momento.

Sergio Corona aseguró que al set de grabación no va con oxígeno, pero como el evento se presentó en otra hora, quiso aprovechar y también ponerse el tanque.

Por otra parte, en medio de recordar a Queta Lavat, negó rotundamente que haya tenido un infarto, apuntando a que simplemente le pasó algo raro cuando estuvo internado.

“Tuve algo extraño que me sucedió, malamente publicaron que me había dado un infarto, no tuve ningún infarto (...) Me pusieron oxígeno, pero estoy grabando sin oxígeno, aquí lo traigo porque debo aprovechar el tiempo que pueda”.

Sergio Corona, actor.