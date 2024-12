Karime Pindter -de 31 años de edad- ya está pensando en congelar sus óvulos. Eso significa que ¿sí quiere ser mamá?

Hace tan sólo un mes, Karime Pindter le aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante que no deseaba tener hijos porque no le gustaría tener que cuidar niños.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Karime Pindter reveló que parece haber cambiado de idea.

Tanto así, que la ex habitante de La Casa de los Famosos 2024 reveló que ya hasta tiene contemplado cuándo se sometería al tratamiento para congelar sus óvulos.

Karime Pindter dijo que aún no ha comenzado con el proceso para congelar sus óvulos.

Sin embargo, la ex Acapulco Shore ya tomó la decisión, aunque ahora mismo no lo piensa hacer porque implica varios cambios en su vida, como dejar de beber alcohol.

¿Cuánto esperará para iniciar el tratamiento? Karime Pindter señaló que posiblemente el próximo año ya se “aplicará” para tener la posibilidad de tener hijos en el futuro.

En octubre pasado, Karime Pindter le dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, a quien le aseguró que desde que era una niña decidió no tener hijos .

Esta idea, indicó, se ha reforzado con el paso de los años, pues no se imagina teniendo que cuidar a un hijo.

En lugar de ello, Karime Pindter dijo que quiere enfocarse en hacer feliz a sus papás y darles todo lo que esté a su alcance.

“Estoy feliz con mi gato y con mis papás, quiero darles todo lo que se pueda”, dijo.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante le preguntó si no le daba miedo envejecer sola. Karime Pindter respondió que en lugar de eso disfrutará del dinero que le de su trabajo.

También, señaló que planea disfrutar a sus amigos y a sus hijos, convertidos en sus sobrinos.

“Me da una hueva cuidar niños, el mundo es tan difícil ahora que cualquier cosa que les hicieran, que si se te enferman, que si un maldito les quiere hacer algo..., no, no, no, es mucho pedo, yo quiero ser feliz yo, vine a ser una persona individual".

Karime Pindter