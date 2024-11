Johnny Depp, el actor y músico estadounidense de 61 años de edad, estalló contra Hollywood asegurando que el cine europeo es “mucho más creativo”.

Ello, pues está “siempre abierto a nuevas propuestas y exploraciones”.

Johnny Depp mencionó al cineasta español Pedro Almodóvar como ejemplo de esa libertad creativa que, según él, es difícil de encontrar en Hollywood.

Johnny Depp, actor de 60 años de edad (Eduardo Díaz)

Diferencias entre el cine europeo y el de Hollywood, según Johnny Depp

Durante una conferencia, Johnny Depp expresó que el cine estadounidense suele regirse por un enfoque estructurado y predecible, donde las historias siguen un esquema de “tres actos”.

Esto, con personajes y giros que siguen un formato seguro.

En cambio, considera que en Europa hay una “necesidad constante” de hacer propuestas originales y arriesgadas, algo que él aprecia enormemente.

Johnny Depp como Jack Sparrow (DISNEY)

Johnny Depp presenta su película ‘Modi’

Johnny Depp presentó su segunda película como director, “Modi, Three Days on the Wing of Madness”, escrita por Jerzy y Mary Kromolowski.

La historia retrata 72 horas intensas en la vida de Modi, interpretado por Riccardo Scamarcio, en un París convulsionado por la guerra en 1916.

Johnny Depp elogió el guion de la película, considerándolo un ejemplo del “enorme potencial creativo” que existe en Europa.

Asimismo, comentó que rara vez ve las películas en las que actúa , ya que una vez completado su trabajo en el set, considera que ha cumplido su labor.

¿Por qué vetaron la película de Johnny Depp? Modi no estará en Festival Internacional de Cine de Venecia (especial)

En este sentido, dirigir ‘Modi’ fue para él una experiencia enriquecedora, permitiéndole dedicarse sólo a la dirección, algo que describió como “un disfrute diario” y con lo que quedó “muy satisfecho”.

Al ser cuestionado sobre la diferencia entre su personalidad y los personajes que interpreta, Johnny Depp bromeó diciendo que “ podría ser una especie de esquizofrenia ”.

Y agregó que siempre ha intentado darle autenticidad a sus personajes, a quienes llega a conocer en profundidad gracias a sus aportes creativos en cada interpretación.

Finalmente, expresó que personajes como Edward Scissorhands le resultan “profundamente personales”, mientras que otros, como el capitán Jack Sparrow, le han permitido expresar ideas que difícilmente podría compartir en su vida.