Irina Baeva -de 31 años de edad- se dice tranquila tras su ruptura con Gabriel Soto -de 49 años de edad- y es que desde hace dos años ha estado tomando terapia.

Irina Baeva asegura haber buscado la ayuda de un profesional para enfrentar ataques y críticas, así como para mantener una buena relación con Gabriel Soto.

No obstante, la actriz rusa no dará detalles ya que aquel romance es cosa del pasado.

Irina Baeva (Agencia México)

Irina Baeva no se quitará el tatuaje que se hizo con Gabriel Soto

En un nuevo encuentro con la prensa, Irina Baeva dice llevar bien su ruptura con Gabriel Soto; sin embargo, acepta que no ha sido fácil el proceso.

“No es fácil”, dice Irina Baeva, y enseguida confirma que toma terapia y no precisamente por su separación de Gabriel Soto.

Así como señala que no se quitará el tatuaje que se realizó con su ex, ya que representa a México, país que tiene todo su amor.

“Ay, no, para nada, ese tatuaje es por México, mi amor”, dice y explica que se trata de un símbolo maya que quiere decir que ‘Yo soy tú y tú eres yo, todos somos uno’.

Tatuaje de Irina Baeva y Gabriel Soto (Agencia México)

Irina Baeva aclara si le pedirá manutención a Gabriel Soto

Diversos medios de comunicación aseguraron que Irina Baeva quiere demandar a Gabriel Soto por concepto de manutención, ya que descuidó su carrera para vivir a su lado, la actriz lo aclara.

No, Irina Baeva no desea que su ex novio Gabriel Soto la mantenga.

La villana de telenovelas dice estar acostumbrada a pagarse sus cosas y ver por su bienestar, ya que es financiera y económicamente independiente.

“Soy financieramente y económicamente independiente, así será hasta el día que me muera. Siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será” Irina Baeva

Finalmente, Irina Baeva prefiere no hacer caso a chismes ya que, además de la puesta en escena Aventurera, asegura tener muchos proyectos en puerta.

Por su parte, Gabriel Soto continúa en la obra de teatro, El precio de la fama, donde comparte créditos con Cecilia Galliano.

Con quien continúan involucrándolo sentimentalmente pese a que ya aclararon ser solo amigos.