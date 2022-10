Durante su paso por el programa de ABC News, Good Morning America, Hilary Swank, quien ha ganado dos veces el Oscar, sorprendió a la audiencia con una emocionante noticia: va a ser mamá .

A sus 48 años de edad, Hilary Swank está embarazada. “¡Voy a ser mamá!”, dijo con una enorme sonrisa y agregó: “Y no solo de uno sino de dos. Es tan agradable poder hablar de ello y compartirlo”.

Actualmente Hilary Swank está casada con el empresario Philip Schneider, a quien conoció en una cita a ciegas. La pareja se casó hace cuatro años en California, tras un año y medio de aquel encuentro.

Hilary Swank (@hilaryswank / Instagram)

Hilary Swank muestra su barriga de embarazo

Posteriormente, tras dejar claro que su nuevo proyecto es ser mamá, Hilary Swank publicó en Instagram, su primer video mostrando su barriga de embarazo.

“Próximamente. ¡Doble función!”, escribió la actriz estadounidense sobre la grabación donde aparece luciendo un holgado vestido.

Embarazo pone en aprietos a Hilary Swank

Más tarde, Hilary Swank hizo una aparición en el programa Live Kelly and Ryan, donde habló de las complicaciones que, debido a su embarazo, está teniendo en “Alaska Daily”.

“Alaska Daily” es un programa de televisión que trae de regreso a Hilary Swank a la pantalla chica, proyecto donde ésta encarna a una periodista que a fin de evolucionar deja su trabajo en Nueva York para iniciar una nueva vida en Alaska.

Debido a que la actriz sorpresivamente se embarazó, su vestuario empieza a quedarle chico por lo que ha tenido que romper su ropa.

“Mi ropa comenzó a no quedarme así que tuve que hacerlo al otro día, cortar mis jeans, y luego me puse una chamarra que no combinaba y me dijeron “no combina esa chamarra”, y dije: ‘puede funcionar, haré que funcione, cuando ere productor ejecutivo puedes hacer que funcione”

Así como aseguró no estar sorprendida que espera gemelos ya que tanto en su familia como en la de su esposo, abundan los mellizos.

“Es una doble emoción. Mi abuela tuvo gemelos, la abuela de mi esposo era gemela, así que tenemos gemelos en nuestro linaje”, finalizó.