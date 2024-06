Tras las elecciones de México 2024, Héctor Suárez Gomís y Laura Zapata se han dado con todo en las redes sociales, ¿por culpa de la victoria de Claudia Sheinbaum?

En diversas ocasiones Héctor Suárez Gomís -de 55 años de edad- y Laura Zapata se han mostrado inconformes por el trabajo realizado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es por ello por lo que ni Héctor Suárez Gomís ni Laura Zapata -de 67 años de edad- se mostraron satisfechos con el triunfo de del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones presidenciales.

Aunque ambos no están de acuerdo con la victoria de Claudia Sheinbaum, no han dudado en pelearse a través de X.

La pelea entre Héctor Suárez Gomís y Laura Zapata ha llegado a tal extremo que el famoso llamó a la actriz como el “hazme reír de todo México”.

Los nombres de Héctor Suárez Gomís y Laura Zapata se han viralizado en las redes sociales por su guerra de declaraciones al no soportar la victoria de Claudia Sheinbaum.

La pelea entre Héctor Suárez Gomís y Laura Zapata ha llegado a tales niveles que alguien ya bloqueó al otro en las redes sociales.

Pero el bloqueó no impidió que ese se burlará del otro y que incluso lo tachará como el “hazme reír de todo México”.

Se trata de Héctor Suárez Gomís, quien no dudo en burlarse de Laura Zapata y en un extenso mensaje la llamó “ridícula” por no soportar la victoria de Claudia Sheinbaum.

Pese a que lo habían bloqueado, Héctor Suárez Gomís le respondió a Laura Zapata donde señaló que su papá le hubiera dicho que era una “ridícula” y daba pena.

Héctor Suárez Gomís señaló que no es que haya doblado las manos, pero ahora se tiene que aceptar la realidad.

“¿Qué diría de lo que pasó? Mi papá me enseñó a aceptar la realidad y que cuando quieres controlar lo que está fuera de tu control, eso termina controlándote a ti. ¡Mírate! El resultado de las elecciones te controla de manera absoluta”

En su publicación, Héctor Suárez Gomís le pidió a Laura Zapata que no metiera a su papá en sus “berrinches y payasadas” pues destacó que le daba “hueva”.

“Finalmente mi papá no está aquí y no tienes ni idea de lo que pensaba, sentía y mucho menos de quién era. Toda la vida le diste HUEVA y hoy finalmente entiendo por qué. ¡No lo metas en tu berrinche ni en tus payasadas!”

Héctor Suárez Gomís criticó las actitudes de Laura Zapata pues considera que está reaccionando de manera “inmadura” y “absurda”, por un triunfo que fue aplastante.

“¿Doblar las manos? ¡Jamás! Yo no soy chaquetero. Doblar las manos no es apoyar reacciones inmaduras y absurdas como las tuyas. ¿A la nena que nunca supieron decirle que no ni ponerle límites le cuesta mucho trabajo entender que Morena aplastó a la ‘oposición’ en las elecciones?”

Héctor Suárez Gomís