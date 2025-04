Galilea Montijo se siente fría en Hoy y así se los comparte a sus compañeros, pero Martha Figueroa la asusta al decirle que ya está muerta.

En Hoy, Galilea Montijo -de 51 años de edad- mostró que no desea hablar sobre la muerte ya que no quiere atraerla a su vida, aunque sea todo en broma.

Para la emisión de este martes 15 de abril, los conductores de Hoy se vistieron con una temática de vaqueros.

Sin embargo, no ha todos les fue muy bien con su vestimenta y es que Galilea Montijo confesó que se encontraba fría pese al calor en la CDMX.

Fue en plena sección de espectáculos que Galilea Montijo le mostró a Martha Figueroa que tenía los brazos helados.

Tras comprobar que si se encontraba muy fría, Martha Figueroa de inmediato bromeó con el hecho de que Galilea Montijo se había muerto.

Galilea Montijo de inmediato mostró que no le gustó ese comentario y de inmediato exclamó un “No”.

Las conductoras también mostraron su inconformidad por este comentario de Martha Figueroa y se escuchó a alguien decir: “Diosito no la escuches”.

Son muy pocas veces que Galilea Montijo se ha expresado sobre la muerte.

Sin embargo, en uno de los programas de Netas Divinas del 2022, Galilea Montijo confesó que le tiene terror a la muerte.

Incluso Galilea Montijo confesó que no suele pensar en qué pasará cuando ella se muera.

Galilea Montijo reveló que le da miedo el pensar que no haya un más allá.

“No como tal la muerte porque sé que tarde o temprano nos va a pasar. Me da miedo si no hay un más allá”

En su discurso, Galilea Montijo destacó que el pensar en que hay un más allá la tranquiliza, porque sabe que se va a reencontrar con sus seres queridos.

“El pensar que hay un más allá me tranquiliza, el que se acabe todo eso me da mucho miedo. El saber que existe un más allá y que vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos en algún momento, me reconforta muchísimo, me da paz”

Galilea Montijo