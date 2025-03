De manera contundente, Gabriel Soto calla a todos los haters que lo critican porque otra vez será protagonista de telenovela y asegura que no es para todos.

Tras pasar un año complicado de salud, Gabriel Soto -de 49 años de edad- se encuentra muy emocionado de regresar a las telenovelas.

En esta ocasión, Gabriel Soto regresa a la televisión con la telenovela ‘Monteverde’, la cual ya empezó grabaciones y mostrará otra faceta como actor.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para Gabriel Soto; tras confirmarse su regreso a la televisión, ha recibido críticas porque nuevamente será protagonista.

Gabriel Soto dejó en claro que todos los protagónicos se los ha ganado porque no es fácil llevar el peso de un barco así de grande, ya que dependen varias personas de ese trabajo.

Durante el 2024, Gabriel Soto se mantuvo alejado de la televisión luego de que se tuvo que enfrentar a serios problemas en su salud.

Pero este 2025, Gabriel Soto regresa a las pantallas con la telenovela ‘Monteverde’, producción de Lucero Suárez, en la que hace el rol de protagonista junto con África Zavala.

Gabriel Soto aseguró que se encuentra muy feliz porque en realidad nunca había pasado tanto tiempo entre una novela y otra.

Sin embargo, Gabriel Soto destacó que no fue algo que él buscará, sino que fue una señal del universo de que así deberían de pasar las cosas.

“Es mi regreso a la televisión después de un año y medio en casi 30 años que llevo de carrera, nunca había pasado tanto tiempo entre una novela y otra, (…) porque siempre me dicen: ‘pero tú hablaste con la empresa’, y no fue algo que yo buscara, fue algo que pasó, por algo pasó, así el universo me cuidó, me lo mandó de esa manera para ya poder empezar un proyecto estando al 100%”

Gabriel Soto