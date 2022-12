En un nuevo encuentro con la prensa, a quienes se encontró en la inauguración de un centro nocturno en Valle de Bravo, Ernesto Laguardia se dijo feliz por los proyectos que se vienen sobre todo porque en los últimos meses la padeció.

Y es que Ernesto Laguardia, de 63 años de edad, se contagió de Covid-19 cuando grababa el último capítulo de la telenovela Corona de Lágrimas 2.

“La pasé mal con el Covid. Me había cuidado siempre, me empezó con una pequeña gripa”, dice Ernesto Laguardia a la par que lamenta no haber podido viajar a Miami, donde se encontraba su familia, pues resultó contagiado del temido virus.

Ernesto Laguardia (Agencia México)

Aunque no le dio importancia y tampoco se preocupó al ser diagnosticado, la padeció, ya que estuvo enfermo por casi tres semanas tiempo en que sufrió de neumonía y hasta oxígeno necesitó.

“No quise ir al hospital, hicimos un hospital en casa. Mi esposa se quería regresar, pero yo le digo: ¿para qué regresas, para contagiarte?”, recuerda.

Pero eso no fue todo, tuvo que luchar contra las secuelas sobre todo con la pérdida de memoria que empezó a experimentar en las grabaciones de Corona de Lágrimas, algo que lo preocupó ya que la memoria es esencial en la actuación.

“Tuve que hacer muchos ejercicios, pero bueno...agradecido con la vida de estar aquí”, cita el actor de televisión y teatro.

Ernesto Laguardia (Agencia México)

Hospitalizan a Ernesto Laguardia

La salud de Ernesto Laguardia volvió a verse amenazada, hace un par de días sintió un fuerte dolor por la mañana al grado que asustó a su esposa, quien lo llevó de urgencia al hospital.

“Empecé con mucho dolor en la parte izquierda de la espalda, mi esposa se preocupó, canceló todas sus actividades, ella es diseñadora de telas muy talentosa y muy buena, me llevó al hospital de emergencia, eran piedras en el riñón”, informó el actor mexicano.

Así como adelantó haber decidido no operarse sino iniciar un tratamiento para que las piedras en su riñón se disuelvan.

Es así como Ernesto Laguardia estará cuidándose y evitando excesos para disfrutar al máximo las fiestas decembrinas al lado de su familia.