La actriz de 35 años Emilia Clarke rompió el silencio sobre cómo ha sido su vida a partir de haber sufrido dos aneurismas que pudieron haberle provocado la pérdida del habla.

En entrevista para Sunday Morning de la BBC, la actriz inglesa Emilia Clarke habló por primera vez sobre los aneurismas que sufrió mientras rodaba la famosa serie Games of Thrones.

Pues es que mientras Emilia Clarke gozaba de los palmares al ser una de las protagonistas de la serie de HBO, la actriz tuvo ambos aneurismas mientras estaba trabajando en la mega producción.

El primero de ellos ocurrió en 2011 y el segundo en 2013, aneurismas cerebrales que pusieron en riesgo la vida de la actriz inglesa Emilia Clarke y que hoy, ya recuperada, agradece haber sobrevivido.

“Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida. Fue increíblemente útil que Games of Thrones me arrastrara y me diera ese propósito para continuar”.

Emilia Clarke