Eleazar Gómez -de 38 años de edad- vuelve como stripper y no le teme a la funa con su reciente debut: “La gente siempre va a hablar”.

Y es que el actor decidió incursionar como stripper dentro del proyecto Bandidos Experience, por el cual ha sido criticado.

El escándalo que vivió tras pasar más de cuatro meses en la cárcel por violencia a su ex pareja, Tefi Valenzuela, le sigue cobrando factura a Eleazar Gómez.

Quien hasta el momento no ha podido encontrar trabajo en la televisión y ahora está aprovechando una nueva forma de generar ingresos.

A pesar de las críticas, Eleazar Gómez manda un mensaje contundente a quienes opinan de su vida.

El actor se defiende de quienes ven un retroceso en su carrera, pues para él es una forma de renacer luego de los escándalos de su vida privada.

Aseguró que dicho espectáculo erótico es algo que lo hace sentirse orgulloso, pues considera que todo trabajo dentro de la ley es digno.

“Que me vean”, fue así como Eleazar Gómez invita que a todas las personas que lo critican en su regreso a los escenarios.

Bandidos Experience es un espectáculo erótico que llega a su vida luego de una mala racha laboral y con el cual regresa a los escenarios.

Respondiendo a las comparaciones de Bandidos Experience con Solo para mujeres , Eleazar Gómez comentó:

“A Alexis lo quiero muchísimo y, de hecho, pues aprovecho también para mandarle un abrazo, a Sergio (Mayer) igual, son grandes amigos míos de toda la vida, pero bueno, como yo siempre he dicho, esto no es lo mismo, no es el mismo show, no es el mismo espectáculo, si bien llega a tener algunas similitudes, es completamente diferente”.

