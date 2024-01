Shanna Moakler quiere que todos se enteren cómo fue que Travis Berker, actual esposo de Kourtney Kardashian, hermana mayor de Kim Kardashian, le destrozó el corazón.

De acuerdo con Shanna Moakler, Travis Barker -de 48 años de edad-, previo a casarse con Kourtney Kardashian, la engañó con muchas mujeres y una de ellas, pudo haber sido Kim Kardashian.

Por lo que hoy nuevamente despotrica contra el miembro de Blink-182 , pero sobre todo contra la familia Kardashian-Jenner.

En un episodio del podcast de Bunnie XO “Dumb Blonde”, Shanna Moakler, quien estuvo casada con Travis Barker de 2004 a 2008, acusa a su ex de haberla engañado con muchas mujeres entre ellas Kim Kardashian, hermana de Kourtney Kardashian.

De acuerdo con la modelo y actriz Shanna Moakler, de 48 años de edad, la venda se le cayó de los ojos cuando descubrió en la computadora de Travis Barker varios correos que lo mostraban coqueteando con otras mujeres.

Pero además eran textos en los que él se refería a ella como una mala madre y una horrible persona, motivo por el que se fue a refugiar a casa de su madre donde se la pasaba llorando.

Cabe señalar que ella no sospecha de las infidelidades, tomó la computadora porque pretendía que sus hijos se comunicaran con su padre por FaceTime ya que éste se encontraba hospitalizada por un accidente aéreo.

Tras confirmar que el ahora esposo de Kourtney Kardashian la engañaba, Shanna Moakler asegura haber recibido un mensaje con supuestas capturas de conversaciones entre su ex y una Kardashian, posiblemente Kim Kardashian -de 43 años de edad-.

Mensajes de coqueteo que revelaban que ambos estaban planeando encontrarse “para follar en casa de su hermana”, por lo que encaró al ahora esposo de Kourtney Kardashian y a Kim Kardashian.

Por supuesto, él lo negó y borró los mensajes asegurando no haber visto nada raro en ellos, pero el asunto no terminó ya que Shanna Moakler llamó a Kim Kardashian para reclamarle, pero esta le aseguró jamás follaría con un hombre blanco.

Despechada y con el corazón roto, Shanna Moakler tacha de repugnante a la familia Kardashian-Jenner así como asegura haberse hecho a un lado para que el matrimonio de Travis Barker y su nuevo estilo de vida no afecte a sus hijos.

“Estoy cansada de que la gente se burle de mí. Hay gente a la que no le gusta esa familia, no ve su maldito programa y no le importa lo que Kim (Kardashian) esté haciendo con su trasero”

Shanna Moakle