El Capi Pérez se ha destacado por su buen humor y ocurrencias en sus programas de radio y televisión. El comediante reveló en una entrevista cuál es el significado de su nombre y si ya se le ‘subió la fama’.

Carlos Alberto Pérez Ibarra es originario de Aguascalientes, ha trabajado para Tv Azteca desde hace varios años.

Actualmente es conductor de ‘Venga la Alegría’, ‘La Resolana’ y el programa de radio ‘La caminera’.

Gracias a la aceptación del público, el Capi Pérez ha tenido una ascenso en su carrera y es reconocido por sus personajes chuscos.

Durante una entrevista con Omar Chaparro para su programa ‘Tu-Night’, El Capi contó el significado de su apodo.

El capi comenzó por decir que su nombre real era Carlos Alberto Pérez Ibarra y las iniciales de sus nombres y apellidos formaban la palabra Capi, por lo que el se hizo llamar así.

Muchos pensaban que Capi era una abreviatura de ‘Capitán’, pero el aclaró que tenía que ver con su verdadero nombre.

El comediante contó que antes de dedicarse a la comedia y conducción, trabajó como mesero y vendedor.

“Trabajé de muchísimas cosas de mesero, vendedor, barman. Si hubiera sido más guapo hubiera sido gigoló, verdaderamente persiguiendo mi pasión más grande que es el maldito dinero”.

También contó que en varias ocasiones lo llegaron a criticar por su físico, pero dio a entender que eso no era algo que le importara.

“La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona en los medios de comunicación”

El Capi Pérez