Eiza González, de 34 años de edad, reveló a la revista Vogue Alemania sus mejores tips de maquillaje y uno que otro consejo de autoestima.

Actualmente, Eiza González es una de las actrices mexicanas más exitosas de Hollywood, lo que debe no sólo a su talento como actriz y a su carisma en la pantalla.

También, a su belleza y porte, los cuales han llevado a Eiza González a ser nombrada por varias marcas de moda, maquillaje y joyería como su embajadora.

Ante ello, la revista Vogue, en su versión alemana, eligió a Eiza González para sumarse a una de sus secciones en las que grandes estrellas del espectáculo comparten sus tips de belleza. ¿Quieres conocerlos?

Eiza González reveló sus secretos para maquillarse los ojos con el efecto ‘cat eye’ y que luzcan más largos y abiertos.

Así, Eiza González inició maquillando sus cejas, las cuales dijo, desea que lleguen a verse como las de Cara Delevigne o de Lily Collings, que lucen largas y muy pobladas.

Luego, Eiza González procedió a ponerse mascara para pestañas, señalando que ella evita colocarla en todo el ojo y comienza a la altura del arco de la ceja, para terminar en el rabillo de los ojos.

En las pestañas del párpado inferior, Eiza González señaló que pone una mínima cantidad de rimel, ya que si lo hace en exceso siente como si dieran el efecto de “patas de araña”.

Para agregarle luz a lu mirada, Eiza González señaló que le gusta agregar sombra de color seda en el rabillo interior de ambos ojos y también un toque en el centro del párpado superior.

El siguiente paso es el delineado, que Eiza González dijo sólo hace en la orilla del ojo, para que su mirada luzca sexy y amplia.

Esto llevó a Eiza González a recordar que un exnovio criticó su delineado y ella, en lugar de cambiarlo para complacerlo, decidió darle más énfasis. Ante ello, Eiza González le dio un consejo a sus fans:

“Es super importante que el maquillaje siempre sea algo que te haga a ti sentirte bien. He aprendido que antes me gustaba arreglarme para que le gustara a mi novio o la gente pensara que era bonita por una cosa y ahora realmente es [para resaltar] las cosas que a mí me gustan de mi cara”.

Eiza González