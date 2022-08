¿Eduardo Rodríguez o Nacho Casano? Daniela Navarro sí lo tiene claro ahora que ha vuelto a realidad tras haber estado encerrada casi tres meses en La casa de los famosos.

A poco de haber sido expulsada del reality show de Telemundo, Daniela Navarro, de 38 años de edad, le aseguró a la conductora de televisión Jimena Gállego que no revivirá todo lo que hizo, dijo y dijeron de ella.

Por lo que hoy sabe que su relación con Eduardo Rodríguez, de 48 años de edad, es cosa del pasado debido a que él le mintió. Daniela Navarro recuerda que él le dijo que “alguien” lo esperaba afuera y después lo negó.

“Subestimó mi capacidad de recordarme las conversaciones que teníamos, le pregunté en varias oportunidades si había tenido a alguien afuera y me dijo que no, entonces no puedes tener a alguien que te miente, empezando”

Así como justificó su relación: “Me encantaba y yo estaba soltera, él que no estaba soltero era él, ese era problema de él, no mío”.

Eduardo Rodríguez (La Casa de los Famosos)

¿Daniela Navarro ve futuro a su relación con Nacho Casano?

Por otro lado, Daniela Navarro acepta que detestaba a Nacho Casano, de 42 años de edad; sin embargo, “la nueva versión” del actor argentino, la terminó seduciendo.

“Me gustaba de la cabeza hacia arriba, de abajo no porque tenía esa pancita toda rara, su personalidad era lo que hacia que yo no viera más allá, pero esta versión ha sido encantadora. (Es) un tipo sumamente inteligente, culto, capaz, mente abierta, capaz de escuchar, con una personalidad tan definida... empecé como admirarlo primero, pero me encantó la nueva versión de él o la versión que yo nunca quise ver” Daniela Navarro

Nacho Casano (@nachocasano)

Por lo que no se arrepiente de todo lo que ocurrió con Nacho Casano: “Yo tengo un problema de hormonas, yo estoy por cumplir 40 años y creo que estoy como con unos vaporones ahí”, dijo respecto a sus relaciones sexuales.

Y sin más dijo no estar segura si tendrá una relación amorosa con el actor fuera de La casa de los famosos, algo que sí le gustaría, pero no sabe si funcionará dado que ella es madre y su hija ahora es su prioridad.