Demi Lovato inicia proceso de recuperación para superar su alcoholismo

Le cantante estadounidense Demi Lovato inició un proceso de recuperación para superar su alcoholismo, según compartió en redes sociales.

Fue a través de su cuenta en Instagram, dentro de la sección de historias, donde Demi Lovato compartió que cambiaría la sobriedad parcial, por la total, pues expuso, que es el único modo de lograr recuperarse de su problema con la bebida.

Luego de una década de caer en adicciones, le intérprete de 29 años, decidió poner fin rotundo a ellas, pues también aseguró que se encuentra limpia de otras sustancias, para continuar con los proyectos de su carrera como cantante.

Siguiendo los consejos de sus fans, y gracias a la preocupación, de sus mismos seguidores, le estadounidense dijo que finalmente pondría a fin a la “sobriedad californiana”, expresión que indica un consumo moderado de alcohol y marihuana.

“Ya no me rijo por la sobriedad californiana. Me he dado cuenta de que la sobriedad total es el único camino”, compartió le intérprete de ‘Lalaland’.

Mensaje Demi Lovato (@ddlovato / Instagram)

Fans envían palabras de apoyo a Demi Lovato

Luego de que Demi Lovato dejara saber que inició un periodo de desintoxicación total de las adicciones, sus fanáticos no tardaron en aplaudir la decisión, así como enviar palabras de aliento a le cantante, entre comentarios en redes sociales.

“Siento un alivio”,”Eso me preocupa y me reconforta al mismo tiempo”, “Siempre vamos a estar aquí para apoyarle”, “Que feliz y que tranquilo me siento”, “Demi, sigue adelante, estamos orgullosos de ti”, escribieron algunos usuarios.

Asimismo, Demi Lovato ha compartido con sus seguidores, su lado espiritual, pues este viernes también publicó en la sección de historias, un Buda.

En la descripción de la imagen, añadió la frase, “El trabajo que hacemos en nosotros mismos se convierte en nuestro regalo para todos los demás”, palabras que podrían estar relacionadas con su desintoxicación.

Publicó también una imagen en la que abraza al universo con la leyenda: “Te amaré por siempre en el infinito del universo, estoy muy orgullosa de ti”.

“Tú eres hermoso, tú eres fuerte”, añadió Demi Lovato.

Mientras tanto, Demi Lovato continúa trabajando y cosechando triunfos, pues cabe recordar que es une de les artistas más escuchades en la plataforma Spotify con 102 millones de escuchas.