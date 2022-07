En TikTok ahora salen a defender a David Zepeda tras ser ‘humillado públicamente’ por cómo intenta ligar.

Luego de que David Zepeda de 48 años fuera la comidilla de redes sociales hace casi un mes tras la filtración de videos en donde se muestra que le gusta ligar con sus fans en Instagram.

Ahora en TikTok una fan del actor mexicano David Zepeda sale a defenderlo, asegurando que la ‘humillación pública’ por cómo intenta ligar fue injustamente.

David Zepeda no le dice que no a abrir un OnlyFans

A través de un video publicado en TikTok, la usuaria identificada bajo el nombre de @monicajacqueline salen a la defensa de David Zepeda tras ser ‘humillado públicamente’ por cómo intenta ligar.

Luego de compartir una publicación en su perfil bajo el título: “DEJENLO EN PAZ, NO HIZO NADA”, en donde réplica varios audios de WhatsApp de una escondida fans de David Zepeda.

De los cuales @monicajacqueline dice estar más que de acuerdo, pues es que en dicho audios defienden a David Zepeda de las chavas que evidenciaron al actor por cómo intenta ligar.

En donde argumentan que el actor mexicano David Zepeda solo intentó ligar, más nunca hubo algo indebido o indecente en sus actos.

“Cual es el pedo wey, el bato no es casado, no está acosando. Y que yo sepa no está hablando con menores, ¿cuál es el pedo? EL BATO SOLO QUIERE LIGAR”

Fan en defensa de David Zepeda