El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Johnny Canales, presentador e impulsor de artistas del género tejano y grupero, a los 77 años de edad.

Johnny Canales es recordado por su programa ‘The Johnny Canales Show’, donde impulsaba a los artistas de la música texana en la década de los 80 y 90.

Entre los famosos a los que impulsó Johnny Canales se encuentra nada más y nada menos que Selena, a quien conoció cuando apenas la cantante tenía 13 años.

El presentador Johnny Canales llevó a Selena y Los Dinos a sus primeros conciertos en México, marcando la triunfante carrera de la cantante.

Sin embargo, desde hace varios años Johnny Canales se encontraba alejado de la televisión ya que enfrentaba a serios problemas en su salud.

Así se anunció la muerte del presentador de televisión Johnny Canales a los 77 años de edad

Juan José Canales, mejor conocido como Johnny Canales, tuvo una amplía carrera dentro de la televisión gracias a su programa ‘The Johnny Canales Show’, que comenzó en 1983 y salió del aire en 2005.

Johnny Canales se caracterizó con la frase ‘You go it, Take it away’ y a lo largo de su trayectoria se dedicó a promocionar la música tejana en México y Estados Unidos.

En su programa Johnny Canales también presentó a ‘Los temerarios’, quienes recién comenzaban en la industria musical.

Fue este jueves 13 de junio que se dio a conocer la muerte de Johnny Canales, después de que en los últimos años habría sufrido varios problemas en su salud.

A través de Facebook se compartió una publicación confirmando la muerte del presentador de televisión Johnny Canales a los 77 años.

“Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Johnny Canales. Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido; fue un faro de esperanza y alegría para innumerables personas”, se lee en la publicación.

En Facebook se pide recordar a Johnny Canales por el gran trabajo que realizó y las personas que ayudó a lo largo de su vida.

“Su carisma contagioso y su dedicación a promover la música y la cultura latina dejaron una gran huella en el mundo. El espíritu de Johnny continuará viviendo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó. Recuérdenlo no con tristeza, sino con la alegría y la pasión que siempre trajo a nuestras vidas”

¿De qué murió Johnny Canales, presentador que desde hace varios años se enfrentaba a complicaciones de salud?

Aunque no se han dado a conocer las causas de muerte de Johnny Canales, se recordó que desde hace varios años se enfrentaba complicaciones en su salud.

Y es que en 2008 la vida de Johnny Canales cambió por completo al sufrir un derrame cerebral.

Lamentablemente Johnny Canales perdió la movilidad, por lo que se alejó de su trabajo ya que no podía sostenerse por sí mismo.

La última vez que apareció en redes sociales fue a principios de este 2024, cuando sus colaboradores publicaron un video en sus redes sociales donde se ve sentado.

En el video, Johnny Canales ya se veía muy deteriorado e incluso algunos percibieron que su voz no sonaba como antes.

Fue en mayo de este año que se dio a conocer que Johnny Canales estaba dedicado de salud, pero no había sido hospitalizado.

Johnny Canales estaba siendo tratado en su casa en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.