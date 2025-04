Jimmy Varsan murió a los 37 años de edad. El actor de teatro de origen mexicano, había sido hospitalizado de emergencia y reportado como “grave”.

La muerte de Jimmy Varsan ocurrió el 25 de abril. Días antes, amigos del actor habían solicitado ayuda económica para cubrir los gastos hospitalarios.

Jimmy Varsan, actor de teatro mexicano, murió a los 37 años de edad tras ser hospitalizado de emergencia por un “grave” estado de salud.

De acuerdo con diversos medios, la muerte de Jimmy Varsan ocurrió el 25 de abril “de manera repentina” y hasta el momento se desconocen las causas.

Días antes, amigos y colegas de Jimmy Varsan habían solicitado ayuda económica en redes sociales para cubrir deudas y gastos hospitalarios del actor.

Y es que, lo último que se supo de la salud de Jimmy Varsan, fue que el artista estaba intubado en neurología y en estado grave.

“Hoy me acerco a ustedes para pedirles su apoyo, (...) una persona muy querida está en una situación muy delicada”, escribió uno de sus amigos.

“Hola a tod@s. Mi amigo y gran artista Jimmy Varsan, quien me ha acompañado como performista en algunos de los eventos más importantes que he tenido, está muy delicado de salud. Hasta el momento no tengo mucha información, fue algo abrupto y él ahora se encuentra entubado en neurología y en una condición muy grave.”

Javier Reivaj, amigo de Jimmy Varsan