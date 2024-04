Cristian Castro dejó bien enamorada a Ingrid Wagner; ahora, la ex novia hasta lo invitó a vivir con ella en Argentina.

Para Cristian Castro -de 49 años de edad- entre más fugaces sean los romances mejor, pero sus detalles dejaron encantada a Ingrid Wagner.

La pareja tuvo un noviazgo que duró menos de un mes, pero la abogada argentina ya se imaginaba viviendo con Cristian Castro.

Ingrid Wagner dice que aún no se ha acabado el amor con Cristian Castro

Cristian Castro y su novia Ingrid Wagner ya terminaron; no duraron ni un mes

Cristian Castro e Ingrid Wagner terminaron su noviazgo y la argentina fue muy abierta al hablar del tema, pues no quería que atacaran al cantante.

Ingrid Wagner aseguró que ambos decidieron terminar porque sus actividades no les permiten tener una relación.

Pues mientras Cristian Castro está de gira con Yuri, Ingrid Wagner vive en Tucumán y debe cuidar a sus hijos.

La abogada negó que Cristian Castro la haya maltratado y le parece injusto que juzguen al cantante.

“Por ahí se habla mal y me parece medio injusto, porque no es para nada con el Cristian que yo me encontré o que conocí. Con Cristian tuve una relación súper cortita, pero súper linda”

Ingrid Wagner