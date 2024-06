Artistas conocidos y reconocidos se encuentra en París debido a que ya inició la Semana de la Moda, evento que Christian Nodal, actual novio de Ángela Aguilar, no quiso perderse.

Tras presentarse en Ecuador, Christian Nodal -de 25 años de edad- viajó a París junto a su novia Ángela Aguilar -de 20 años de edad-.

La pareja fue captada en un parque de diversiones y más tarde el cantante de música regional mexicana asistió a dos importantes desfiles de moda.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal se viste de Dior y Ángela Aguilar le hace saber cuánto le gusta

Debido a que se trató de un compromiso laboral, Christian Nodal asistió sin Ángela Aguilar a los desfiles de modas de los diseñadores Mike Amiri y Rick Owens, de 47 y 62 años de edad respectivamente.

El novio de Ángela Aguilar, Christian Nodal, estuvo en primera fila en este evento que formó parte de la Semana de la Moda en París.

El cantante de “Kbron y Medio” no pasó desapercibido, además de ser el hombre que protagoniza el escándalo del momento, éste vistió exclusiva ropa de la firma de Dior.

Para tan importante ocasión, Christian Nodal lució un pantalón gris, camisa verde y una chamarra gris.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Chamarra que llamó la atención de muchos ya que ésta forma parte de la colección Otoño 2024 y cuesta más de 193 mil pesos mexicanos.

Este look le fascinó a Ángela Aguilar, quien no tardó en dar Me Gusta a la publicación de su novio presumiendo su caro atuendo.

Ángela Ánguilar aprueba look Dior de Christian Nodal (Instagram)

Christian Nodal ¿amante de la moda?

Invitado por Rick Owens, Christian Nodal presenció, también en primera fila, el desfile del diseñador de modas estadounidense, quién creó su atuendo.

Christian Nodal usó pantalones holgados en color negro y chaqueta bomber abierta del mismo color. Su atuendo lo acompañó con unas modernas gafas negras.

Este look gustó a los amantes de la moda, quienes lo compararon con un joven Johnny Depp, de actualmente 61 años de edad.

Cabe señalar que aunque Christian Nodal intenta ignorar críticas y burlas por su romance con Ángela Aguilar, sus detractores se empeñan en arruinarle la felicidad pues continúan atacándolos en redes sociales.