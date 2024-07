Christian Chávez tuvo varios quiebres en su vida, luego de que la prensa lo sacó del clóset, pero el fondo más fuerte que tuvo Anahí fue quien le salvó la vida e hizo todo para que no muriera.

El cantante de RBD, Christian Chávez -de 40 años de edad- ha compartido los duros momentos que ha pasado en su vida tras reconocer su orientación sexual.

Sin embargo, se sabe que Anahí -de 41 años de edad- fue una de las personas más importantes que le sirvieron de apoyo ante la polémica que enfrentaba.

Ahora, es Christian Chávez quien revela que Anahí le salvó la vida cuando pisó fondo, pues pudo haber muerto de no ser por la ayuda de la amiga que dice amar.

Christian Chávez ha compartido parte de los declives que ha tenido en su vida, por la heteronormalidad que vivió hasta hace unos años, pero sin duda, un apoyo importante fue el de Anahí.

Pese a que ahora se cree que hay distanciamiento entre Christian Chávez y Anahí, el cantante reconoció recientemente en el podcast ‘Se regalan dudas’, que ella fue muy importante cuando pisó fondo.

Bajo un contexto en el que el integrante de RBD se sentía juzgado en exceso por los medios que comunicación que lo mostraban como violento, drogadicto y homosexual, el cantante cree haber tenido un brote pscicótico que lo llevó a cortarse las venas.

Estando en consumo de medicamentos psiquiátricos, marihuana y otras drogas, Christian Chávez decidió cortarse las venas y subir las fotos a Twitter, con el fin de dar de qué hablar con provecho a la prensa.

“Dije les voy a dar su show, me empecé a cortar [en las muñecas] y me tomé fotos y lo puso en Twitter. Me dio una crisis, estaba fuera de mis casillas”.

Sin embargo, a su auxilio llegó Anahí, pues asegura que tras ver las fotografías, llegó a su casa y con ayuda de sus guaruras tiró la puerta de la casa de Christian Chávez y entró por él.

En ese momento, el cantante se encontraba en la regadera con las muñecas desangrándose.

Luego del colapso que vivió, Christian Chávez revela que despertó y estaba en un hospital lugar seguro donde le administraron medicamentos antipsicóticos, y fue ahí donde recapacitó todo lo que estaba haciendo.

El cantante compartió que el escuchar a su papá llorar “como un niño” y oír una plática que tenía con su mamá, lo hizo tener otra perspectiva en su vida.

Christian Chávez expuso que la homofobia y la misma heteronormalidad hicieron que quisiera quitarse la vida, pero fue esto mismo lo que lo llevó a sobrepasar las amenazas que muerte que tuvo en la gira de RBD.

El propio cantante ha dicho que la gira de RBD fue su renacer, el hecho de mostrarse cómo siempre quiso, con su vestimenta, maquillaje, etcétera.

Sin embargo, fue también está decisión lo que lo llevó a querer empoderarse y usar un traje “de mariachi, no de charro”, rosa, situación que le dejó muchísimas críticas.

Pero todo lo que dijeron en medios no fue lo más impactante, sino que Christian Chávez contó que en el último concierto -en el Estadio Azteca- todavía recibió una amenaza de muerte por su traje rosa.

Christian Chávez contó que eso no solo lo inquietó, sino que lo dejó muy preocupado por sus papás, porque la carta les llegó directo a ellos.

Incluso, Christian Chávez contó que con el paso del tour dejó de tomar la decisión dejar de desmaquillarse para usar el traje -como lo hizo los primeros días- y evadió el pedir una disculpa porque solo se estaba mostrando como quien es.

“Dije -No lo hagas- porque me estoy representando a mí mismo, y no solo eso, si no a muchas personas que no están pudiendo ser. Dije, no estoy lastimando a nadie, no estoy en una competencia charra”.

Christian Chávez, cantante.