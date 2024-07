Cecilia Galliano no tiene nada qué decirle a Irina Baeva -de 31 años de edad- porque ni es su amiga y ya ven que no se atrevió a negar su romance con Gabriel Soto porque sí serían novios.

La relación de Gabriel Soto -de 49 años de edad- e Irina Baeva está llena de especulaciones, sobre todo porque hay más de una señal que delatarían que el amor se acabó.

Ahora, en medio de estas especulaciones está Cecilia Galliano -de 42 años de edad-, quien salió a mostrar desinterés total en Irina Baeva, porque como no es su amiga no tiene nada qué decirle.

Además, Cecilia Galliano fue clara al decir “soy una mujer libre” detallando que puede estar con los hombres que quiera, porque no tiene compromiso alguno.

Cecilia Galliano (Agencia México)

¿Gabriel Soto es un blanco libre? Cecilia Galliano niega amistad con Irina Baeva

Cecilia Galliano está metida en controversia porque se cree que es la nueva novia de Gabriel Soto, pese a que su rompiendo con Irina Baeva no está confirmado.

Y es que a pesar de que la conductora argentina dijo que no hablaría de Gabriel Soto e Irina Baeva, porque son temas personales del actor, sus palabras dieron mucho de qué hablar.

Irina Baeva, actriz. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Esto debido a que en una entrevista mostrada en El Mich TV, Cecilia Galliano parece que le tiró una pedrada a Irina Baeva, señalando “yo no tengo ningún problema” cuando la prensa la buscaba para entrevistarla.

“Yo no tengo ningún problema chicos, conmigo no tienen que correr, ¿qué pasó?”. Cecilia Galliano, actriz.

Recordemos que hace unas semanas, Irina Baeva huyó de la prensa en su carro, evitando a toda costa las preguntas sobre Aventurera y Gabriel Soto.

A ello se le sumó el que Cecilia Galliano fuera clara al decir que no tiene ningún compromiso y es una mujer libre de estar con los hombres que quiera.

“En mi caso soy una mujer libre, soy una mujer que tengo ese humor y me hago responsable por lo mío”. Cecilia Galliano, actriz.

Además, la también actriz detalló que no tiene ningún mensaje que mandarle a Irina Baeva, ni como empatía por las críticas a su actuación en Aventurera, porque ni es su amiga.

“Cero, no tengo nada qué mandarle ningún mensaje a nadie (...) No soy amiga de ella”. Cecilia Galliano, actriz.

Así fue como Cecilia Galliano evitó negar ser novia de Gabriel Soto, aseguran

Cecilia Galliano no solo dejó claro que no es amiga de Irina Baeva, sino que fans de la farándula ven que no se atrevió a negar que es novia de Gabriel Soto por su declaración.

De forma directa, Cecilia Galliano fue cuestionada sobre ser novia de Gabriel Soto, a lo que la actriz no negó ni confirmó, solo dijo que a la publicidad que hicieron sobre la obra se le sumó la polémica alrededor.

Reportero: “Mucho se ha dicho de si andan con Gabriel Soto o no, ¿se salió de manos la publicidad? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Cecilia: “Pues yo creo que no sé, o sea, ¿qué está pasando? Fue una estrategia que a lo mejor no contábamos con muchas obras cosas que están pasando por otro lado”. Reportero: “¿De tu viva voz dices que no son pareja?”. Cecilia: “De mi viva voz yo digo que estamos haciendo una obra increíble (...)”. Reportero y Cecilia Galliano.

Y es que eso para los fans de la farándula, fue la forma indirecta en que Cecilia Galliano confirmó que tiene un romance con Gabriel Soto porque ni se atrevió a negar nada pese a que la pregunta fue directa.

“No negó que son pareja. Se lo preguntaron directamente y no lo negó. Ahí está la respuesta. Si andan, no lo negó”. Comentarios de usuarios de YouTube.

Fans ven que Cecilia Galliano sí confirmó su romance con Gabriel Soto. (usuarios de YouTube / Captura de pantalla)

Cabe destacar que en un momento de la entrevista, Cecilia Galliano llamó “amigo” a Gabriel Soto, diciendo que solo dos “amigos” podían hacer la obra en la que están juntos, pues le humor es pesado y no cualquiera aguantaría.