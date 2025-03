Brincos Dieras -de 50 años de edad- tiene problemas de salud tras someterse a una cirugía para “quitarse la panza”.

Roberto Carlo, conocido como Brincos Dieras, quería mejorar su imagen y se sometió a una cirugía para verse más delgado.

Lamentablemente, el procesamiento no salió como esperaba y ahora acude al médico constantemente.

Brincos Dieras (@brincosdierasofficial / Instagram )

Brincos Dieras se sometió a una liposucción y no quedó bien

La salud de Brincos Dieras se ha complicado tras someterse a una liposucción, así lo reveló en el podcast de Latin Lover, de 57 años de edad.

Brincos Dieras narra que se sometió a una liposucción en diciembre de 2024, pero no cumplió con los cuidados adecuados.

“Me quité la panza, me hice una lipo en diciembre, pero me fue mal porque no me cuidé, se me hizo un seroma y me sigue sacando líquido con sangre” Bricos Dieras

El comediante esperaba eliminar la grasa abdominal, pero no obtuvo lo que esperaba a pesar de que le retiraron 5 litros de grasa.

Debido a que Brincos Dieras no tuvo los cuidados necesarios tras la liposucción, tuvo una acumulación de sangre en el abdomen llamado seroma.

Brincos Dieras acude cada semana a que le drenen el líquido acumulado y asegura que le han retirado hasta 40 jeringas con líquido.

“Me han sacado unas 40 jeringas, cada semana me sacan 4 o 5, no se me acaban. Me quitaron 5 litros de grasa” Brincos Dieras

El comediante mostró su abdomen con una protuberancia, de la cual le drenan de cuatro a cinco jeringas con líquido.

Brincos Dieras, comediante. (@brincosdierasofficial)

Brincos Dieras se sometió a una cirugía porque ya no se quería ver gordo en sus shows

Una de las razones que llevaron a Brincos Dieras a someterse a una liposucción, fue porque él sentía que se veía gordo en sus shows .

Brincos Dieras confesó que debido a su vida laboral, no tiene una alimentación sana y tampoco puede hacer ejercicio.

El comediante menciona que en sus tiempos libres prefiere dormir a realizar otras actividades, pues su trabajo es muy demandante.

Latin Lover invitó a Brincos Dieras a comenzar una rutina de ejercicio y él fue contundente: “No, gracias”.

Brincos Dieras mencionó que le gustaría tener una cuerpo escultural y esa fue la segunda razón que lo incitó a realizarse la liposucción.

Finalmente, el payaso Brincos Dieras mencionó con humor que tras realizarse la liposucción quedó “peor”.